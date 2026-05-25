الزيود: الاستقلال والعيد مناسبتان تجسدان وحدة الأردنيين والتفافهم حول القيادة

خبرني - أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود، أن عيد الاستقلال الأردني الثمانين يشكل محطة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، تجسد مسيرة وطنٍ بُني بتضحيات الآباء والأجداد، وبحكمة القيادة الهاشمية التي قادت الأردن بثبات نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين وعيد الأضحى المبارك.

وقال الزيود إن ثمانين عامًا من الاستقلال شكّلت مسيرة وطنٍ قدّم خلالها الأردنيون التضحيات، واستشهد فيها الأبطال والأحرار دفاعًا عن الوطن وصونًا لأمنه واستقراره، مؤكدًا أن الأردن استطاع، بقيادته الهاشمية الحكيمة، أن يحافظ على ثوابته الوطنية والقومية، وأن يواصل مسيرة البناء والتحديث في مختلف المجالات رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن النقابة العامة تعتز بقيادتها الهاشمية المظفرة، وتؤكد ثقتها الراسخة بمسيرة الوطن، وإيمانها بأن الأردن سيبقى قويًا بوحدته الوطنية، وتكاتف أبنائه، والتفافهم حول الراية الهاشمية الحكيمة التي حملت دومًا هم الوطن والمواطن، وعملت بإخلاص من أجل رفعة الأردن وصون أمنه واستقراره.

وأشار الزيود إلى أن تزامن عيد الاستقلال مع حلول عيد الأضحى المبارك يضفي على المناسبة معاني أعمق ترتبط بقيم التضحية والتراحم والتكافل والمحبة، ويعكس القيم الدينية والإنسانية الأصيلة التي تربى عليها أبناء الوطن.

وختم الزيود بالدعاء أن يحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبقى الوطن واحة خير ومحبة وسلام.