توضيح واعتذار

خبرني - تتقدم إدارة موقع خبرني بخالص الاعتذار إلى مجموعة شاليهات اوريا /البحر الميت وإلى قرّائنا الكرام، وذلك بسبب نشر صورة عن طريق الخطأ في خبر عام لا يمت لها بصلة حيث ان الصورة لا علاقة لها بالخبر المنشور.

وإذ يؤكد موقع خبرني احترامه الكامل للمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي، فإن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود أثناء إعداد المادة للنشر، دون أي نية للإساءة أو التشهير أو المساس بخصوصية أي طرف.

وقد قامت إدارة التحرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الخطأ فور اكتشافه، والعمل على مراجعة آليات التدقيق الداخلي لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.

ويجدد موقع خبرني الاعتذار لمجموعة شاليهات اوريا /البحر الميت ويؤكد على مهنية ومصداقية واحترافية الشاليهات واصحابها وانها من الشاليهات التي تتماتع بمعايير عالية للامان والخدمات والخصوصية.