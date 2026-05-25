المفتي رئيساً فخرياً للنادي العربي

خبرني - أعلن مجلس إدارة النادي العربي، موافقة رجل الأعمال الأردني كريم يزيد المفتي، على تسلم الرئاسة الفخرية للنادي، استنادا إلى خبراته الكبيرة في الإدارة الرياضة والتخطيط الاستراتيجي لفرق كرة القدم.

وأكد رئيس النادي الدكتور يوسف فؤاد الخصاونة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود العربي لتوسيع الشراكات الداعمة واستقطاب الشخصيات الوطنية الفاعلة،

كما أشار إلى أن ملف كرة القدم "يحظى بأولوية لدى الرئيس الفخري، على ضوء اهتمامه بهذا القطاع وأهميته للنادي وجماهيره"،.

من جانبه، أكد المفتي اعترازه بمسيرة النادي العربي وتاريخه العريق، مثمناً ثقة مجلس الإدارة، والتزامه في الوقت ذاته بدعم تطلعات وأهداف النادي، والمساهمة في تطوير برامجه ومشاريعه.

كما أوضح أن نادي العربي بقيمته الوطنية والرياضية الراسخة، يشكل نموذجاً للمؤسسة الرياضية الواعدة، مؤكداً اعتزازه بكل من أسهم في خدمة النادي عبر مسيرته، وبجماهيره ومنتسبيه الذين يشكلون ركيزة أساسية في استمراريته ونجاحه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في دوري المحترفين.