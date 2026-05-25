عبارة على قنبلة.. منشور غامض لترامب

منشور غامض نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بمنصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مساء الأحد.

ترامب نشر صورة لقنبلة محملة على طائرة حربية، ومكتوب عليه عبارة "شكرا على اهتمامكم بهذا الأمر"، وهي عبارة اعتاد ترامب على أن يختم تدويناته على "تروث سوشيال" بها.

وسبق لترامب أن نشر صور معدلة بالذكاء الاصطناعي على حسابه في "تروث سوشيال" أظهرته مع عناصر من جهاز الخدمة السرية وهم يرافقون كائنا فضائيا فضيا مفتول العضلات بشكل لافت ومكبّل اليدين، أمام ما بدا وكأنه منشأة عسكرية شديدة التحصين.

ودأب ترامب على مشاركة العديد من المنشورات على صفحته خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران، ومن بينها 3 صور أخرى لنفسه في مركز قيادة متطور لقوات الفضاء فوق الأرض، بينما تنفجر الأقمار الصناعية والكويكبات والقنابل في الخلفية.

كما نشر ترامب صورا أخرى صُممت بالذكاء الاصطناعي، ظهر في إحداها جالسا داخل ما يشبه مركز قيادة متطورا على متن مركبة فضائية تطل على الكرة الأرضية، واضعا يده على زر أحمر إلى جانب عبارة "قوة الفضاء"، بينما حملت إحدى الشاشات عبارة "تم تدمير الهدف".

يأتي ذلك وسط تكهنات بقرب التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران، لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأوقفتها خدنة مؤقتة الثامن من أبريل/نيسان الماضي.

إلا أن جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع الذي هزّ الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما زالت دون نتيجة منذ فشل جولة مباحثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد الشهر الماضي، في الوصول إلى تسوية.

وحذر ترامبـ إيران، قبل أيام، قائلا على "تروث سوشال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء".

وتأتي هذه المنشورات بعد أيام من عودة ترامب من زيارة رسمية إلى الصين، وفي وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن رسائله السياسية غير المباشرة، خاصة مع اعتماده المتكرر على الصور الخيالية والذكاء الاصطناعي لإثارة الجدل.