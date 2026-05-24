تقرير: تحسينات مقبلة لنماذج الصور في Apple Intelligence مع iOS 27

خبرني - ستشهد نماذج توليد الصور في "Apple Intelligence"، المستخدمة في ميزات Genmoji وImage Playground، تحسينًا كبيرًا في جودة الصورة مع إصدار iOS 27. وحاليًا، لا ترقى هذه النماذج إلى مستوى التوقعات.

وتستعد شركة أبل لدعم نماذج ذكاء اصطناعي من جهات خارجية -إلى جانب شات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي- لتوليد الصور داخل تطبيق Image Playground المعاد تصميمه في iOS 27، بحسب النشرة البريدية الأسبوعية للتكنولوجيا لوكالة بلومبرغ.

وتلقت أيضًا نماذج "أبل" الخاصة بـ Genmoji وImage Playground تحسينات، ما يعني قفزة كبيرة في جودة النتائج هذا العام، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9to5Mac" عن نشرة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وعند إطلاق Image Playground وGenmoji مع إصدار iOS 18.2، كانت جودة الصور أقل من المتوقع بكثير.

وكانت ميزة Genmoji مقبولة إلى حد ما، لكن ميزة Image Playground كانت ضعيفة جدًا، خاصة عند مقارنتها بأدوات توليد الصور الأخرى.

لكن يُشار إلى أن Image Playground وGenmoji يعتمدان على نماذج تعمل على الجهاز نفسه. وهذا لا يبرر بالضرورة ضعف الجودة، لكنه جزء من التفسير.

ووفقًا لبلومبرغ، فمن المتوقع أن تتحسن الجودة كثيرًا هذا العام، رغم أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت النماذج ستبقى تعمل على الجهاز.

وحاليًا، يدعم تطبيق Image Playground توليد الصور عبر نماذج شات جي بي تي فقط، لكن يبدو أن ذلك سيتغير قريبًا مع إضافة "أبل" دعمًا لنماذج خارجية أخرى لتوليد الصور، ومن المرجح أن يشمل هذا دعم نماذج من شركة غوغل مثل "نانو بانانا" وغيرها من المنافسين.