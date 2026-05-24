الغذاء والدواء تهيب المنشآت بالتحقق من بطاقة تعريف المفتشين

خبرني - تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمنشآت المختلفة التحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها، وذلك لغايات عمليات ضبط الجودة التي تقوم فيها المؤسسة حاليًا.

وتؤكد المؤسسة حرصها الدائم على تقديم خدماتها لمتلقي الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية، وبما يضمن سهولة التواصل مع كوادرها الرسمية المعتمدة التي تحمل بطاقات تعريفية واضحة تشمل بيانات أساسية، بما في ذلك: الاسم، والمسمى الوظيفي، والرقم الوظيفي، وصورة شخصية للموظف.

كما تعتمد المؤسسة قنواتها الرسمية المعتمدة للتواصل، بما يحقق سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، وتطبيق واتس آب على الرقم 0795632000 والبريد الإلكتروني [email protected]