إحسان عبيدات رئيسا لجمعية تعريب العلوم الطبية بالتزكية

خبرني - فاز الدكتور إحسان عبيدات بمنصب رئيس الهيئة الإدارية لـجمعية تعريب العلوم الطبية، التابعة لـنقابة الأطباء الأردنية، بالتزكية، لولاية تمتد لـ 3 سنوات، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عُقد اليوم الأحد في قاعة الملتقى العلمي بمقر النقابة، بحضور عضو مجلس النقابة الدكتور محمد حسن الطراونة.

كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة للدورة السابعة عشرة (2026 – 2029) كل من الدكتور علي المعطي، والدكتور فوزي عليان، والدكتور منير أبو السمن، والدكتور محمود جبر، والدكتور أسامة المجالي، والدكتور زياد صوان، فيما تم اختيار الدكتور باسم محمود الزعبي عضواً احتياطياً.