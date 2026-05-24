الكرامة بطلا للدوري النسوي ت16 لأندية الدرجات

خبرني - توّج فريق الكرامة اليوم الأحد، بطلاً للدوري النسوي ت16 لأندية الدرجات لموسم 2026/2027، ليصعد إلى دوري النخبة للموسم المقبل.

وحسم الكرامة لقب البطولة عقب تغلبه على العروبة 6-0، فيما تعادل الكلية الرياضي مع شباب بشرى 4-4 حيث استقر شباب بشرى وصيفاً.

ولحساب الجولة الأخيرة من البطولة لأندية الدرجات، تفوق نشامى عمان على البتراء 4-3 مساء أمس.

ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الكرامة على صدارة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، ويليه شباب بشرى 10، ثم الكلية الرياضي 8، العروبة 6، نشامى عمان 5، والبتراء (دون نقاط).

يذكر أن مواجهات بطولة الدوري النسوي ت16 لأندية الدرجات، أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم المقبل.