اتحاد المزارع يحذر الأردنيين: لا تستأجروا المزارع في هذه الحالات

خبرني - قال رئيس اتحاد المزارع السياحية، محمد الساكت، إن المزرعة التي أُعلن عن سجن مالكها بعد ضبط كاميرات مراقبة سرية داخل مرافقها لتصوير المستأجرين دون علمهم، ليست عضواً في الاتحاد.

ودعا الساكت عبر خبرني إلى عدم التساهل مع أي حالات مماثلة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه انتهاك خصوصية المستأجرين، لما لمثل هذه التصرفات من تأثير سلبي كبير على القطاع.

ونصح الساكت الراغبين في استئجار الشاليهات والمزارع، بالاستئجار من المزارع الأعضاء في الاتحاد، داعياً إلى الاتصال على الرقم 0792374775 للتأكد من موثوقية المزرعة.

كما دعا إلى عدم التعامل مع السماسرة أو الوسطاء أو الصفحات التي تروّج لمزارع وشاليهات أخرى، والاستئجار بشكل مباشر من أصحاب المزارع والشركات المختصة أو والتواصل معهم عبر صفحاتهم الرسمية.

ونصح الساكت أيضاً بعدم الالتفات إلى المزارع ذات الأسعار المنخفضة، خصوصاً تلك التي تعلن عن عروض بقيمة 50 ديناراً أو أقل، مشدداً على أن الكلفة التشغيلية للمزارع تزيد على هذا المبلغ بكثير، ما يثير الريبة حول تلك المزارع.