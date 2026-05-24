ثمانون عامًا من المجد والاستقلال والأردن يواصل مسيرة العزة والإنجاز

خبرني - يتشرّف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المفدى وإلى أبناء الشعب الأردني الوفي كافة بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية .

ثمانون عامًا من العزة والسيادة والإنجاز رسّخت خلالها المملكة مكانتها نموذج في الحكمة والاستقرار والبناء بقيادة هاشمية حكيمة حملت رسالة الوطن بكل إخلاص واقتدار .

إن هذه المناسبة الوطنية الغالية ليست مجرد ذكرى تاريخية بل هي محطة فخر واعتزاز نستذكر فيها ما تحقق للأردن من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وما وصل إليه وطننا العزيز من مكانة عربية ودولية مشرّفة .

وفي هذه المناسبة العزيزة يؤكد نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان اعتزازه العميق وولاءه وانتماءه للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وطن الأمن والاستقرار والرخاء والإنجاز والازدهار وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان .

وكل عام والأردن قيادةً وشعبًا وحكومةً ومؤسساتٍ، بألف خير وعاش الأردن حرًا أبيًا ودامت أفراحه وأعياده الوطنية.

وحفظ الله القيادة الهاشمية ومتّع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأعاد الله علينا ذكرى الاستقلال أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة والأردن وقيادته يرفلان بثوب الصحة والعافية والتقدم والإنجازات.

أ.عمار علي قاسم عبيدات

رئيس مجلس الإدارة