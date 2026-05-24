صلاح يحطم رقم جيرارد التاريخي في وداعيته

خبرني - كسر النجم المصري محمد صلاح رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد وأصبح أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد صنع هدفاً في مباراته الأخيرة بقميص "الريدز" عندما قدم تمريرة حاسمة إلى كورتيس جونز في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام برينتفورد، يوم الأحد، في المرحلة الـ 38 (الأخيرة) للمسابقة المحلية.

ليرفع صلاح عدد تمريراته الحاسمة بقميص ليفربول إلى 93 هدفاً، محطماً رقم الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي صنع 92 هدفاً للنادي في مسابقة الدوري.

ووضع الدولي المصري نفسه في المرتبة السادسة على مستوى الدوري الإنجليزي في عدد التمريرات الحاسمة برصيد 94 تمريرة حاسمة، متعادلاً مع دينيس بيركامب، علماً أن صلاح يملك تمريرة حاسمة مع تشيلسي.