كوبا تتلقى شحنة أرز أولى هبة من الصين

  • 24 أيار 2026
  • 22:41
خبرني - أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأحد تلقي بلاده شحنة أولى من الأرز تبلغ 15 ألف طن أرسلتها الصين التي وعدت بمنحها 60 ألف طن.

تخضع كوبا لحظر أميركي منذ عام 1962، وتعاني من أزمة اقتصادية حادة تتسم بنقص الغذاء والدواء، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وهو وضع تفاقم بسبب الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن منذ مطلع 2026.

وقال دياز كانيل عبر منصة إكس "تلقينا بامتنان عميق 15 ألف طن من الأرز أرسلها الشعب والحزب والحكومة الصينيين".

وأكد الرئيس الكوبي أن هذه "الشحنة المهمة... تمثل بداية هبة جديدة تبلغ 60 ألف طن ستصل تدريجا" إلى الجزيرة.

من جانبه، أكد السفير الصيني في كوبا هوا زيم أن هذه الهبة من الأرز تمثل "أكبر مساعدات غذائية" قدمتها بكين إلى هافانا "في السنوات الأخيرة"، وفق ما نقله عنه التلفزيون الكوبي.

ودانت الصين، أحد حلفاء وشركاء كوبا التجاريين الرئيسيين في آسيا، الخميس لائحة الاتهام الصادرة في الولايات المتحدة بحق الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو، المتهم بقتل أميركيين في عام 1996، قائلة إنها تعارض "إساءة استخدام الوسائل القضائية".

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية "تدعم الصين بقوة كوبا في حماية سيادتها الوطنية وكرامتها، وتعارض أي تدخل أجنبي".

وغداة صدور لائحة الاتهام، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كوبا من أن الولايات المتحدة "مصممة" على فرض تغيير في الجزيرة الشيوعية.

عبارة على قنبلة.. منشور غامض لترامب
روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة
  • 2026-05-24 22:14
ترمب: أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا ومناسبا ولم يكتمل التفاوض عليه بعد
  • 2026-05-24 22:06
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يصادق على خطط جديدة ضد حزب الله
  • 2026-05-24 21:02
الجيش السوداني يعلن توجيهه ضربة موجعة للدعم السريع وحلفائه
  • 2026-05-24 19:41
ترمب لنتنياهو: لن أوقع اتفاقا نهائيا مع إيران دون إخراج اليورانيوم المخصب
  • 2026-05-24 19:09
