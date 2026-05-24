بلدية عجلون تُنجز أكبر لوحة أرضية احتفاءً بالاستقلال الـ 80

خبرني - أنجزت بلدية عجلون الكبرى أول وأكبر لوحة أرضية وطنية من نوعها على مستوى المملكة بمساحة 750 متراً مربعاً، وصُممت خصيصاً ليراها زوار المحافظة بوضوح من الأعلى أثناء ركوبهم "التلفريك".

وقالت البلدية، في بيان، إن اللوحة تتألق بتصميم هندسي مميز يفترش الأرض، يبرز فيه علم أردني كبير ممتد، يعلوه الرقم (80) باللون الأخضر الملوكي ليرمز لثمانين عاما من الاستقلال، محاطاً بالتاريخين (1946 - 2026)، بالإضافة إلى الشعار الملكي وعبارات الفخر المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض، مما يمنحها هيبة بصرية مميزة تعانق جبال عجلون وقلعتها التاريخية الظاهرة في الأفق.

وأضاف البيان أن اللوحة الاستثنائية تأتي كأبرز معالم التجهيزات الميدانية الواسعة التي نفذتها البلدية لتزيين الشوارع، والساحات، والمباني بالأعلام الأردنية واليافطات الاحتفالية، مشيرة إلى أن هذه اللمسات الجمالية تضفي أجواء من البهجة والفخر في أرجاء المحافظة كافة، احتفاءً بالاستقلال الثمانين للمملكة.

ويستذكر أبناء عجلون والأردنيون جميعاً في هذه المناسبة العزيزة مسيرة البناء، والتحديث، والتطوير الشامل التي قادها الهاشميون الأطهار منذ تأسيس الدولة وحتى يومنا هذا؛ مجددين العهد على مواصلة العطاء والانتماء، والمضي قدماً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لمستقبل أكثر إشراقاً وإنجازاً.