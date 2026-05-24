الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين

خبرني - تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها، بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين، الذي يصادف يوم غد الاثنين.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ ثمانية عقود.

كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.