ترمب: أي اتفاق مع إيران سيكون جيدا ومناسبا ولم يكتمل التفاوض عليه بعد

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أي اتفاق يبرمه مع إيران سيكون "جيدا ومناسبا"، وليس مشابها للاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف ترمب، في منشور له مساء الأحد، أن اتفاقه مع إيران سيكون "عكس" اتفاق أوباما، مشيرا إلى أن أحدا لم يطلع عليه أو يعرف مضمونه، لأنه "لم يكتمل التفاوض عليه بعد".

وانتقد ترمب من وصفهم بـ"الخاسرين" الذين ينتقدون أمرا "لا يعرفون عنه شيئا"، قائلا إنه، على خلاف من سبقوه، لا يبرم "اتفاقات سيئة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوله إنّه لا يُتوقع توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أن "هناك عددا قليلا من التفاصيل التي ما تزال بحاجة إلى حسم".

وأضاف المسؤول أن المفاوضات ما تزال تشهد "أخذا وردا" بشأن بعض التفاصيل والصياغات التي تعدّ مهمة لكل من الجانبين الأميركي والإيراني، لافتا النظر إلى أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة"، وأن الأمر "سيستغرق بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة".

وأوضح المسؤول الأميركي، بحسب الموقع، أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على "الخطوط العريضة" للاتفاق، لكنه أشار إلى أن تحول ذلك إلى اتفاق نهائي "ما يزال مسألة مفتوحة".