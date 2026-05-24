الأرصاد الجوية: أجواء ربيعية معتدلة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.. التفاصيل

خبرني - بإذن الله تشير التحليلات لمحاكاة النماذج العددية للغلاف الجوي في الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستتأثر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، ما يوفر أجواء مناسبة للتنزه والرحلات والأنشطة الخارجية، بينما تكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان والسهول ما بين 23-29 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية العالية ما بين 20-24 درجة، فيما تسجل مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ما بين 33-38 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء للبرودة النسبية في أغلب مناطق المملكة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 8-15 درجة مئوية، بينما تبقى الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية.

وتتمنى إدارة الأرصاد الجوية للجميع عطلة عيد آمنة ومباركة، مع الدعوة إلى متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول.