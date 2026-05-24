ماذا تفعل إذا تأخرت رحلتك في المطار؟

خبرني - يُعد تأخر الرحلات الجوية من أكثر المواقف المزعجة التي قد يواجهها المسافر، خاصة عندما يكون مرتبطًا بموعد مهم أو رحلة ترانزيت أو خطط سفر دقيقة. وبين ساعات الانتظار الطويلة والإعلانات المتكررة في صالات المطار، يشعر كثير من المسافرين بالتوتر والارتباك حول الخطوة التالية.

لكن التعامل الصحيح مع تأخير الرحلات يمكن أن يقلل من الضغط النفسي ويساعدك على استغلال الوقت بشكل أفضل وتجنب مشكلات إضافية.

في الواقع، تأخير الرحلات أمر شائع في مختلف مطارات العالم، وقد يحدث لأسباب عديدة مثل الأحوال الجوية، أو الأعطال الفنية، أو الازدحام الجوي، أو الإجراءات الأمنية. لذلك فإن معرفة ما يجب فعله عند حدوث ذلك يمكن أن يجعل التجربة أقل إزعاجًا وأكثر تنظيمًا.

تحقق أولًا من سبب التأخير

عند الإعلان عن تأخير الرحلة، حاول معرفة السبب الحقيقي ومدة التأخير المتوقعة. أحيانًا يكون التأخير قصيرًا، بينما قد يمتد لساعات طويلة أو يؤدي إلى تغيير الرحلة بالكامل.

يمكنك متابعة حالة الرحلة من خلال:

شاشات المطار.

التطبيق الرسمي لشركة الطيران.

الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

سؤال موظفي شركة الطيران مباشرة.

معرفة التفاصيل تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل بدلًا من الانتظار دون معلومات واضحة.

تواصل مع شركة الطيران بسرعة

إذا كان التأخير طويلًا أو سيؤثر على رحلتك التالية، فمن الأفضل التواصل مع شركة الطيران فورًا. في بعض الحالات، قد توفر الشركة:

رحلة بديلة.

تغيير موعد السفر مجانًا.

قسائم طعام أو إقامة فندقية.

تعويضات معينة حسب قوانين الدولة وشروط التذكرة.

كلما سارعت بالتواصل، زادت فرصك في إيجاد خيارات مناسبة قبل ازدحام مكاتب الخدمة بالمسافرين الآخرين.

احتفظ بكل مستندات السفر

من المهم الاحتفاظ ببطاقة الصعود للطائرة، ورسائل التأخير، والفواتير المتعلقة بالمصاريف الإضافية التي دفعتها بسبب التأخير، مثل الطعام أو المواصلات أو الفندق.

هذه المستندات قد تحتاجها لاحقًا إذا أردت طلب تعويض من شركة الطيران أو شركة التأمين الخاصة بالسفر.

استغل وقت الانتظار بذكاء

بدلًا من التركيز على التوتر والانزعاج، حاول استغلال وقت الانتظار بطريقة مفيدة أو مريحة. يمكنك:

قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم.

إنهاء بعض الأعمال على اللابتوب.

تناول وجبة هادئة.

المشي داخل المطار لتجنب الإرهاق من الجلوس الطويل.

شحن أجهزتك الإلكترونية.

بعض المطارات توفر أيضًا مناطق استراحة، أو صالات مريحة، أو إنترنت مجاني، ما يجعل الانتظار أقل إزعاجًا.

انتبه لرحلات الترانزيت

إذا كان لديك رحلة أخرى مرتبطة بنفس الحجز، فعادةً تكون شركة الطيران مسؤولة عن توفير بديل مناسب عند التأخير. أما إذا كانت الرحلات منفصلة وعلى شركات مختلفة، فقد تحتاج للتصرف بسرعة لتجنب خسارة الرحلة التالية.

في هذه الحالة:

تواصل مع شركة الطيران الثانية.

تحقق من إمكانية تعديل الحجز.

تابع مواعيد البوابات باستمرار.

التأخير البسيط أحيانًا قد يتحول إلى مشكلة أكبر إذا لم تتم متابعة الرحلات المتصلة بشكل جيد.

لا تهمل الطعام والماء

الانتظار الطويل داخل المطار قد يسبب الإرهاق والجفاف، خاصة في الرحلات الدولية. لذلك احرص على شرب الماء وتناول وجبات خفيفة للحفاظ على نشاطك.

كما يُفضل تجنب الإفراط في القهوة أو المشروبات المنبهة إذا كنت مرهقًا بالفعل، لأنها قد تزيد التوتر أو تؤثر على النوم أثناء السفر.

حافظ على هدوئك

رغم أن تأخير الرحلات أمر مزعج، فإن الغضب الزائد أو التعامل العصبي مع موظفي المطار لن يسرّع حل المشكلة. غالبًا يكون الموظفون أنفسهم تحت ضغط كبير بسبب شكاوى المسافرين.

التعامل بهدوء واحترام يساعدك غالبًا في الحصول على خدمة أفضل ومعلومات أوضح، خاصة عند طلب تغيير الحجز أو المساعدة.

ماذا لو تأجلت الرحلة لساعات طويلة؟

إذا امتد التأخير لفترة طويلة جدًا، تحقق مما إذا كنت تستحق خدمات إضافية. في بعض الدول والقوانين الجوية، يحق للمسافر الحصول على:

وجبات مجانية.

إقامة فندقية.

مواصلات من وإلى الفندق.

تعويض مالي في بعض الحالات.

تختلف هذه الحقوق حسب شركة الطيران، ومدة التأخير، ونوع الرحلة، وقوانين البلد، لذلك من الجيد الاطلاع على سياسة الشركة قبل السفر.

تأكد من أمتعتك

في حالات تغيير الرحلات أو إعادة الحجز، تأكد من وضع الأمتعة الخاصة بك، خاصة إذا كانت الرحلة تتضمن ترانزيت. أحيانًا تنتقل الحقائب تلقائيًا، وأحيانًا تحتاج لاستلامها وإعادة شحنها.

لذلك لا تتردد في سؤال موظفي المطار عن حالة الأمتعة لتجنب فقدانها أو تأخر وصولها.

كيف تقلل التوتر أثناء السفر؟

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تجعل التعامل مع أي تأخير أسهل، مثل:

الوصول للمطار مبكرًا.

حمل شاحن متنقل للهاتف.

الاحتفاظ بسماعات ووسائل ترفيه.

تنزيل الأفلام أو الكتب مسبقًا.

وضع الأغراض المهمة في حقيبة اليد.

شراء تأمين سفر عند الرحلات الطويلة.

الاستعداد الجيد لا يمنع التأخير، لكنه يجعل التعامل معه أكثر راحة ومرونة.

لماذا تحدث تأخيرات الرحلات كثيرًا؟

رغم التطور الكبير في قطاع الطيران، فإن الرحلات الجوية تعتمد على عوامل كثيرة يصعب التحكم بها بالكامل، مثل الطقس، وحركة الطائرات، والإجراءات الأمنية، والصيانة الفنية. لذلك حتى شركات الطيران الكبرى قد تواجه تأخيرات غير متوقعة.

ومع زيادة أعداد المسافرين عالميًا، أصبحت بعض المطارات تعمل بأقصى طاقتها، ما يرفع احتمالية حدوث الازدحام والتأخير، خاصة خلال مواسم السفر والعطلات.

السفر يحتاج دائمًا إلى مرونة

في النهاية، يبقى تأخير الرحلات جزءًا واردًا من تجربة السفر. وبينما لا يمكن التحكم في كل الظروف، يمكن التحكم في طريقة التعامل معها، الهدوء، والتنظيم، ومعرفة الحقوق، واستغلال الوقت بشكل جيد، كلها عوامل تساعدك على تجاوز الموقف بأقل قدر ممكن من التوتر والإزعاج.

فالسفر لا يتعلق فقط بالوصول إلى الوجهة، بل أيضًا بكيفية التعامل مع المفاجآت التي قد تحدث في الطريق.