ضربة موجعة لنتنياهو- الحريديم: لا نريد قانون التجنيد الإجباري

خبرني - قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الحريديم ابلغوا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو برفضهم قانون التجنيد الإجباري. وتشير مصادر سياسية إلى أن السبب وراء ذلك هو توقع الحريديم تمرير القانون دون مشاركتهم.

وفق صحيفة يديعوت احرونوت فقد تم ابلاغ نتنياهو والائتلاف الحاكم: "لا نثق إطلاقاً بأنكم ستطرحون قانون التجنيد الإجباري، ولن نتخذ أي خطوة فعّالة في هذا الشأن". وفي هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كان الهدف هو تجنب طرح القانون فحسب، أم معارضته لاحقاً. وكان رئيس لجنة الأمن القومي، بوعز بيسموث، يعتزم نشر نص القانون اليوم. ويتزايد اقتناع المؤسسة السياسية بأن الخامس عشر من سبتمبر هو الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات.

وقدّر المعلق السياسي الاسرائيلي أميت سيغال اليوم (الأحد) أن الانتخابات ستجرى في 15 سبتمبر، وذلك بسبب معارضة الحريديم لتقديم مشروع القانون قبل الانتخابات.

وأوضح سيغال أنه بسبب ذلك، سيتم تقليص الحملة الانتخابية بستة أسابيع، وأن هذا ليس ما يريده رئيس الوزراء نتنياهو.

وأضاف سيغال أنه من بين جميع الأسابيع والأشهر السياسية الصعبة والمعقدة التي مر بها نتنياهو، فإن هذا الأسبوع والأشهر هو أحد أهمها، وهناك عدة أسباب لذلك: نتنياهو يخوض الانتخابات وهو غير متأكد من أن كتلة اليمين في جيبه، واستمرار الركود في لبنان، وكل ما يحدث الآن مع إيران.