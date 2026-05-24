بعد 8 سنوات من الجريمة.. العراق يعدم مدانًا بقتل صائغ ذهب في بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، حكمًا بالإعدام بحق أحد المتهمين في قضية خطف وسرقة وقتل صائغ ذهب، في جريمة تعود تفاصيلها إلى عام 2018 وأثارت جدلًا واسعًا في الشارع العراقي.

وتعود الواقعة إلى مايو/أيار 2018، عندما أقدمت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص على اختطاف صائغ ذهب من منطقة بغداد الجديدة، قبل الاستيلاء على محتويات متجره بالكامل وقتله، ثم إلقاء جثته في أحد الطرق العامة بعد أيام من اختفائه.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن أفراد من عائلة المجني عليه، أن الحكم الصادر مؤخرًا يخص المتهم الثاني في القضية، فيما كان المتهم الأول قد أُلقي القبض عليه بعد أشهر قليلة من وقوع الجريمة، وصدر بحقه حكم بالإعدام أيضًا.

وأكدت عائلة الضحية أن القضية لا تزال مفتوحة حتى الآن، في ظل استمرار البحث عن المتهم الثالث المتورط في الجريمة، معبرين عن أملهم في القبض عليه وتقديمه للعدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على جرائم القتل والخطف في العراق، والتي تتكرر بين الحين والآخر في عدد من المحافظات، رغم عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة بشأن معدلاتها السنوية.