رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يصادق على خطط جديدة ضد حزب الله

خبرني - قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الأركان الاسرائيلي، ان اللواء إيال زامير، عقد اجتماعًا لتقييم الوضع والموافقة على خطط استمرار القتال في القيادة الشمالية.

وخلال الاجتماع، صرّح رئيس الأركان قائلاً: "يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة التطورات الإقليمية، وهو على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال العنيف فورًا، بهدف إضعاف النظام الإيراني وقدراته بشكل أكبر. إن أمن السكان وأمن قواتنا هو فوق كل اعتبار".

وأضاف رئيس الأركان: "وافقت اليوم على خطط استمرار الحملة في الشمال. نحن عازمون على إلحاق المزيد من الضرر بحزب الله، على جميع خطوطه. إن الضرر الذي يلحق بتنظيم حزب الله ممنهج ومتواصل، ولن نتوقف".