كيف تكشف كاميرات التجسس بغرف الفنادق والشاليهات والشقق المفروشة؟

خبرني - مع اقتراب موسم الصيف، يزداد إقبال العائلات على قضاء العطلة في الفنادق والشاليهات والقرى السياحية، لكن ما يُعكر صفو هذه الرحلات أحيانًا هو الشكوك بشأن وجود كاميرات تجسس خفية في غرف الإقامة.

في هذا التقرير، نقدم لك طريقتين لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف الفندقية.

** طرق الكشف عن الكاميرا الخفية في الغرف

يمكن استخدام مصباح الهاتف المحمول أو المصباح اليدوي لاكتشاف عدسات الكاميرا؛ لأن عدسة الكاميرا تكون مصنوعة من الزجاج الذي يعتبر من أكثر المواد العاكسة للضوء، حسبما أوضح المهندس تامر حسين خبير في مجال كاميرات المراقبة ـ متابعًا «يمكنك توجيه المصباح إلى جميع أرجاء الغرفة وإذا لاحظت انعكاس للضوء يأتي من جهاز لأن معظم كاميرات التجسس مزودة بمصابيح LED حمراء أو خضراء، فيدل ذلك على وجود كاميرا مخفية في غرفتك».

ويمكن اكتشاف كاميرا التجسس كذلك من خلال تطبيقات فحص شبكة واي فاي، لأن جميع الكاميرات الحديثة تعمل بتقنية الواي فاي؛ لذا يمكن تحميل بعض التطبيقات على هاتفك الذكي مثل تطبيق Fing الذي يعرض جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة واي فاي.

وعن أماكن إخفاء تلك الكاميرات، فعادة ما توضع في المنافذ الكهربائية أو في التماثيل أو إطار اللوحات والمرايا الموجودة في الغرفة؛ لذا نصح المهندس تامر حسين، بتقصي تلك الأماكن جيدًا للكشف عن أي كاميرات مخفية.



