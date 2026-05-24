قبل الإطلاق.. صورة مسربة تكشف ألوان آيفون 18 برو

  • 20:32
خبرني - كشفت تسريبات حديثة عن أول ملامح متوقعة لتشكيلة ألوان هواتف «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وذلك قبل الإعلان الرسمي المرتقب من شركة أبل.

وكان موقع "Macworld" قد نقل الشهر الماضي، عن مصدر مرتبط بسلسلة توريد شركة أبل، أن سلسلة "آيفون 18 برو" قد تتوفر بأربعة ألوان رئيسية هي: الرمادي الداكن، والأزرق الفاتح، والكرزي الداكن، والفضي.

وفي تطور لافت، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة يُزعم أنها تُظهر مكونات خاصة بعدسات الكاميرا الخلفية لهواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس"، وهو ما أشار إليه تقرير صادر عن موقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.


وتُطابق الألوان الظاهرة في الصورة التسريبات السابقة نفسها.


ورغم الانتشار الواسع للصورة، لا يزال مصدرها الأصلي غير معروف حتى الآن، وهو ما دفع موقع "9to5Mac" إلى التأكيد على ضرورة التعامل معها بحذر، مشيرًا إلى احتمال أن تكون مصممة بما يتماشى مع تقرير "Macworld" وليس بالضرورة تسريبًا حقيقيًا.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن مثل هذه التسريبات قد تحمل قدرًا من الدقة، مستشهدًا بما حدث في العام الماضي، عندما نشر المُسرّب الشهير "Sonny Dickson" صورًا لمكونات مشابهة، تبين لاحقًا أنها عكست بدقة بعض ألوان إصدارات آيفون السابقة.

