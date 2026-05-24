ماذا يفعل الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة لعذر قهري أو صحي؟

خبرني - يُعد الوقوف بمشعر عرفات الركن الأعظم في مناسك الحج، وهو الركن الذي يتوقف عليه صحة النسك بالكامل، كما قال النبي ﷺ: "الحَجُّ عَرَفَةُ".

ورغم الاحتياطات الشديدة التي يتخذها ضيوف الرحمن، قد يتعرض بعض الحجاج لأزمات صحية مفاجئة، أو حوادث سير قاهرة، أو ظروف استثنائية تمنعهم من الوصول إلى حدود المشعر الشرعية قبل طلوع فجر يوم النحر "عاشر ذي الحجة"، مما يضع عائلاتهم في قلق بالغ حول الموقف الشرعي والخطوات الواجب اتباعها.



في هذا الدليل الفقهي والتنظيمي، نوضح بالتفصيل ماذا يفعل الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة لعذر قهري، وكيف تتحول نيته شرعاً، وما هي الفدية المترتبة عليه. كما نسلط الضوء على الجهود الحكومية الاستثنائية المتمثلة في مبادرة "قوافل الصحة" التي تنقذ حج المرضى المنومين في المستشفيات.

إذا طلع فجر يوم النحر "يوم عيد الأضحى 10 ذو الحجة" ولم يتمكن الحاج من التواجد داخل حدود عرفات، ولو للحظة واحدة، فقد فاته الحج رسميًا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وتترتب على ذلك الأحكام التالية:

تحول الحج إلى عمرة "التحلل بالفوات": لا يجوز للحاج أن يبقى على إحرامه بانتظار العام القابل، بل يجب عليه الذهاب إلى مكة المكرمة والطواف حول الكعبة 7 أشواط "طواف العمرة"، ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير. وبذلك يتحلل من إحرامه وتتحول رحلته فقهياً من حج إلى عمرة مجزئة.



وجوب القضاء في المستقبل: فوات الحج لا يسقط الفريضة؛ فإذا كان هذا الحج هو حجة الإسلام "المرة الأولى"، وجب على الحاج إعادة قضاء الحج في العام القابل أو في أقرب عام يستطيع فيه ذلك.

الفدية المترتبة على الفوات: يجب على الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة ذبح شاة "دم فوات" تُذبح في مكة وتُوزع على فقرائها لجبر هذا الخلل، فإذا كان عاجزاً مادياً عن ذبح الشاة، يصوم 10 أيام "ثلاثة في الحج وسبعة بعد العودة إلى وطنه" كبديل شرعي.

شروط إجزاء الوقوف وحكم الاشتراط قبل الرحلة

وضعت الشريعة الإسلامية حلاً استباقياً يحمي الحاج مادياً وشرعياً من التبعات إذا كان يخشى العوائق الطارئة:

سُنّة الاشتراط عند الإحرام:

يُستحب للحاج، خاصة إذا كان يعاني من مرض مزمن أو يخشى عدم إتمام المناسك، أن يشترط عند عقد نية الإحرام فيقول: "اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي".

أثر الاشتراط عند الفوات:

إذا اشترط الحاج وحبسه عذر قاهر عن الوصول لعرفات، فإنه يتحلل من إحرامه فوراً في مكانه دون الحاجة للذهاب إلى مكة لأداء عمرة، ويسقط عنه وجوب ذبح شاة الفدية "دم الجبران"، ولا يترتب عليه سوى إعادة الحج مستقبلاً إذا كانت حجة الإسلام.

تفعيلاً لقيم الإنسانية والرعاية الفائقة لضيوف الرحمن، تقود وزارة الصحة السعودية سنوياً مبادرة ضخمة ومجهزة تُعرف باسم "قوافل الصحة الرقمية والطبية"، والتي تهدف إلى ضمان عدم فوات الوقوف بعرفة على المرضى المحجوزين في المستشفيات:

النقل الطبي المجهّز:

يتم حصر جميع الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة والذين تسمح حالتهم الصحية بالحركة الطبية، ويتم نقلهم صباح يوم التاسع من ذي الحجة عبر أسطول ضخم من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث أجهزة الإنعاش والعناية المركزة.

الوقوف المدعوم طبياً:

تصعد هذه القوافل الطبية الإسعافية إلى جبل عرفات وتستقر في مواقع مخصصة ومحمية طبياً داخل حدود المشعر لعدة ساعات، لتمكين المرضى من تحقيق ركن الحج الأعظم وهم على أسرتهم الطبية تحت إشراف أطباء وممرضين ملازمين لهم.

إعادة التفويج للمستشفيات:

بعد غروب الشمس، يتم نفرة هذه القوافل الطبية بحراسة أمنية وتسهيلات مرورية إلى مشعر مزدلفة ثم إعادتهم إلى مستشفيات مشعر منى أو مكة لإكمال علاجهم ومتابعة بقية المناسك عبر الإنابة والتوكيل، مما يضمن إتمام حجهم بنجاح دون فوات.

الأسئلة الشائعة حول فوات عرفة والأعذار الطارئة

تثير الأزمات المفاجئة في يوم عرفة مخاوف شديدة لدى العائلات حول التكاليف المالية والصحة الشرعية لرحلة ذويهم البدنية والمادية. تقدم السطور التالية إجابات حاسمة مستندة إلى قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء لتوضيح التصرف الشرعي الصحيح.

هل يجزئ الوقوف بعرفة خارج الحدود الشرعية المحددة باللوحات الإرشادية؟

لا يجزئ الوقوف خارج حدود عرفات مطلقاً؛ فمن وقف في وادي عُرنة أو في مناطق مجاورة غير تابعة للمشعر حتى طلوع فجر يوم العاشر، فإنه يُعد فائتاً للحج وتطبق عليه أحكام الفوات "تحول الحج لعمرة ووجوب القضاء والدم"، لذا يجب على الحجاج التأكد من اللوحات الإرشادية الضخمة التي تبين حدود المشعر بوضوح.

ما الحكم إذا أغمي على الحاج قبل دخول عرفات واستمر إغماؤه حتى فجر يوم النحر؟

إذا تم إدخال الحاج المغمى عليه أو المخدر طبياً إلى داخل حدود عرفات بواسطة سيارات الإسعاف أو رفقائه وهو ناوٍ للحج قبل إغمائه، فإن وقوفه صحيح ومجزئ تماماً عند جمهور العلماء، ولا يُعد فائتاً للحج لأن النية السابقة تكفي. أما إذا لم يدخل حدود المشعر جسدياً وهو في حالة الإغماء، فقد فاته الحج.

هل يسقط دم الفوات "ذبح الشاة" عن الحاج إذا كان الفوات بسبب حادث سير خارج عن إرادته؟

الأعذار القهرية مثل حوادث السير أو الاحتجاز الأمني الخاطئ ترفع الإثم والحرج عن الحاج، لكنها لا تُسقط الأحكام الفقهية المترتبة على الفوات. فيبقى واجباً عليه التحلل بعمرة، ويبقى دم الفوات "شاة الجبران" واجباً في ذمته لعدم تمكنه من تحقيق الركن، إلا إذا كان قد اشترط لفظياً عند إحرامه كما ورد في السُنّة.