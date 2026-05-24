ثورة كأس العالم 2026.. كرة «ذكية» تُشحن قبل المباريات

خبرني - جاءت الكرة الرسمية الجديدة لكأس العالم 2026 بتكنولوجيا غير مسبوقة تجعلها واحدة من أكثر الكرات تطورًا في تاريخ البطولة.

الكرة الجديدة، التي تحمل اسم "TRIONDA" وتصدرها شركة "أديداس"، تحتوي على مستشعر حركة مدمج قادر على تتبع كل لمسة وتحرك داخل الملعب بشكل فوري، عبر شريحة تعمل بتقنية 500Hz وتسجل البيانات 500 مرة في الثانية الواحدة.

لكن المفاجأة الأكبر، حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الكرة تحتاج إلى الشحن قبل انطلاق المباريات حتى تعمل التقنية بالكامل، حيث تدوم البطارية لمدة تصل إلى 6 ساعات.

التقنية الجديدة ستساعد حكام الفيديو VAR على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، عبر ربط بيانات الكرة بكاميرات الملاعب التي تنشئ نموذجًا ثلاثي الأبعاد للمباراة لحظة بلحظة.

ورغم كل هذه التكنولوجيا، تؤكد أديداس أن وزن المستشعر لا يتجاوز 14 غرامًا، ولن يشعر اللاعبون بأي اختلاف أثناء اللعب.

ولم يكن من المستغرب أن كرة "TRIONDA" هي أغلى كرة في تاريخ كأس العالم بسعر يصل إلى 130 جنيهًا استرلينيا.