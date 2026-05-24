*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تعيين فهد الخيطان رئيسًا لمجلس إدارة قناة المملكة

  • 24 أيار 2026
  • 20:04
تعيين فهد الخيطان رئيسًا لمجلس إدارة قناة المملكة

 خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة)، وبناء على تنسيب دولة رئيس الوزراء.

 

وبموجب الإرادة الملكية السامية، يُعيّن عطوفة السيد فهد صالح سلامة الخيطان رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة اعتبارا من تاريخ 18/5/2026، وتُعيّن السيدة غزيه منيف عبدالمجيد حجازي، والسيد بشر إبراهيم بكر إبراهيم، والآنسة دانه فايز حنا الصياغ، والسيد أيمن محمد ارشيد العقيلي المقابلة، والسيد جودت زياد جودت الشماس، والآنسة ميرفت وليد حمدي اقصوي، أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، اعتبارا من تاريخ 18/5/2026.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطول الصمود
الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطو...
  • 2026-05-24 20:29
اتحاد المزارع يحذر الأردنيين: لا تستأجروا المزارع في هذه الحالات
اتحاد المزارع يحذر الأردنيين: لا تستأجروا المزارع في هذه الحالات
  • 2026-05-24 19:55
"الأعلى للسكان": توقع دخول مليون مركبة جديدة إلى طرق الأردن خلال 8 إلى 10 سنوات
  • 2026-05-24 19:50
 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ البحر الميت للأردنيين
 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ البحر الميت للأردنيين
  • 2026-05-24 19:44
من هو مهند الصفدي المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟
من هو مهند الصفدي المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟
  • 2026-05-24 19:44
الحكومة تقر خطة استراتيجية تضمن الوصول المتساوي والعادل إلى التعليم الجيد لجميع الطلبة
الحكومة تقر خطة استراتيجية تضمن الوصول المتساوي والعادل إلى التعليم الجيد لجم...
  • 2026-05-24 19:21