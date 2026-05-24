كأس العالم للأثرياء؟.. أسعار تذاكر مونديال 2026 تشعل الغضب

خبرني - مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، تتصاعد حدة الجدل حول أسعار التذاكر التي شهدت ارتفاعًا لافتًا أثار موجة واسعة من الانتقادات بشأن قدرة المشجعين العاديين على تحمل تكاليف حضور الحدث الكروي الأكبر في العالم، لتعود إلى الواجهة تساؤلات قديمة متجددة حول ما إذا كانت البطولة ما تزال تحتفظ بطابعها الجماهيري الذي صنع شعبيتها، أم أنها تتجه تدريجيًا نحو نموذج أكثر نخبوية يضع حضورها في متناول فئات محدودة فقط.

وتعزز هذا الجدل مع تصاعد المقارنات بين النسخة المقبلة وبين بطولة كأس العالم 2022، حيث اعتبر كثيرون أن الفارق في سياسة التسعير يعكس تحولًا واضحًا في فلسفة تنظيم البطولة، في وقت دخل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الانتقادات الموجهة لارتفاع أسعار التذاكر، ما أضاف بعدًا سياسيًا وإعلاميًا للنقاش الدائر، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول حلم متابعة المباريات من المدرجات إلى تجربة بعيدة المنال بالنسبة لشريحة واسعة من جماهير كرة القدم حول العالم.

فئات تذاكر المونديال تشهد بطولة كأس العالم 2026 تطبيق نظام تسعير جديد للتذاكر يقوم على تقسيم المقاعد إلى أربع فئات رئيسية، وفقًا لمواقع الجلوس داخل الملعب ومستوى الإطلالة والخدمات. وتأتي الفئة الأولى Category 1 في صدارة الأسعار، حيث تشمل المقاعد ذات الموقع الأفضل في المدرجات السفلية، بينما تمتد الفئات الثانية والثالثة إلى مناطق متوسطة وعلوية داخل الملاعب، في حين تُعد الفئة الرابعة Category 4 الخيار الأقل تكلفة، وتتركز غالبًا في المدرجات العلوية، إلى جانب تخصيص مقاعد مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان إتاحة حضور شامل للجماهير.

وبالتوازي مع هذا التقسيم، يوفّر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثلاثة أنماط رئيسية لشراء التذاكر، تتيح مرونة متفاوتة للمشجعين بحسب رغبتهم وإمكانياتهم. وتشمل هذه الأنماط تذاكر المباراة الواحدة التي تتيح حضور مواجهة محددة فقط، إضافة إلى باقات خاصة بكل مدينة أو ملعب Venue-Specific Packages والتي تغطي مجموعة من المباريات التي تُقام على نفس الاستاد، فضلًا عن تذاكر الفرق Team-Specific Tickets التي تمنح المشجع إمكانية متابعة جميع مباريات دور المجموعات لمنتخب بعينه، مع استثناء مباريات الأدوار الإقصائية من هذه الباقات.

أسعار تذاكر قياسية مع طرح تذاكر بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم للبيع لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، ظهرت فورًا ملامح موجة تسعير غير مسبوقة، إذ وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية منذ اليوم الأول، كان أبرزها تسجيل مقعد في المدرجات العلوية خلف المرمى في المباراة النهائية نحو 2,790 دولارًا، في قفزة حادة تعكس الفارق الكبير مقارنة بالنسخ السابقة للبطولة عبر مختلف الفئات.

وخلال الأشهر الستة التالية، واصلت فيفا تطبيق سياسة تسعير متدرجة شملت رفع أسعار نحو 90 مباراة من أصل 104، عبر عدة مراحل متتابعة جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، ثم نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد قرعة ديسمبر/ كانون الأول، وصولًا إلى موجة تعديل جديدة في الأول من أبريل/ نيسان. وخلال هذه الفترة، تم بيع نحو مليون تذكرة في أكتوبر/ تشرين الأول، ومليون آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد الزيادة الجزئية، ثم أكثر من مليون تذكرة إضافية عقب سحب القرعة، بينما دخل شهر أبريل/ نيسان مع مئات الآلاف من التذاكر المتبقية، والتي يُعتقد أن بعضها كان ضمن مخزون غير مطروح بالكامل أو مخصصات محجوزة، مع احتمال تجاوز المعروض الفعلي حاجز المليون تذكرة.

ومع هذه التحركات، ارتفعت أسعار الفئة الأولى Category 1 بمتوسط يتجاوز 200 دولار، في حين سجلت الأسعار الإجمالية للفئات الثلاث زيادة تقارب 34% خلال فترة قصيرة، غالبًا عبر زيادات متدرجة تتراوح بين 10% و20% في كل مرحلة تسعير.

وعلى مستوى المباريات، جاءت الزيادات أكثر حدة ووضوحًا، إذ تضاعفت أسعار بعض التذاكر أكثر من مرة، بما في ذلك تذاكر الفئة الثالثة لمباراة النهائي، وكذلك مواجهة كولومبيا ضد البرتغال. كما شهدت مباراة إسبانيا أمام أوروغواي ارتفاعًا لافتًا، حيث قفزت الأسعار من 345 و260 و120 دولارًا إلى 780 و575 و315 دولارًا عبر الفئات الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

أما المباراة النهائية، فقد سجلت أكبر قفزة سعرية في البطولة، بزيادة بلغت 4,620 دولارًا و3,170 دولارًا و2,995 دولارًا، لترتفع تذاكر الفئة الأولى من 6,730 دولارًا إلى 10,990 دولارًا، وهو ما يعكس مستوى الطلب الاستثنائي على المباراة الختامية.

وتفاوتت حركة الأسعار بحسب حجم الطلب ونتائج القرعة، حيث شهدت نحو 40 مباراة زيادات إضافية في الأسعار، مقابل تراجع أسعار ثماني مباريات أُقيمت في مدينتي لوس أنجلوس ومنطقة الخليج الأميركي، حيث انخفضت التذاكر من نحو 620 دولارًا إلى ما بين 450 و500 دولار. في المقابل، بقيت أسعار خمس مباريات دون تغيير، بينما استقرت أسعار مباراة الافتتاح للمنتخب الأميركي أمام باراغواي رغم توقعات الطلب المحدود نسبيًا.

وبحسب البيانات الإجمالية، فقد سجلت 21 مباراة على الأقل زيادات تجاوزت 50% في الفئة الأولى، فيما تجاوزت الزيادة 50% في الفئة الثالثة في 38 مباراة، كما شهدت العشرات من مباريات دور المجموعات ارتفاعات مباشرة بعد القرعة أو تغيرات الطلب المبكر، بينما لم تخلُ أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية من زيادة في فئة واحدة على الأقل.

وفي مثال بارز على هذا الاتجاه، ارتفعت أسعار تذاكر مباراة المكسيك الافتتاحية من 1,825 إلى 2,985 دولارًا للفئة الأولى، ومن 1,290 إلى 2,260 دولارًا للفئة الثانية، ومن 745 إلى 1,410 دولارات للفئة الثالثة، بما يعكس زيادات تتجاوز 60% عبر جميع الفئات، في مؤشر واضح على تحول التسعير إلى نموذج شديد الديناميكية يرتبط مباشرة بحركة الطلب في السوق.

سوق إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 تحوّلت منصة إعادة بيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي أُطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، خلال فترة قصيرة إلى سوق تسعير معقد يقوم على نظام مزدوج يجمع بين ارتفاع الرسوم المفروضة على العمليات، والتضخم المتسارع في أسعار التذاكر داخل السوق الثانوية. وجاء هذا التحول في ظل سياسة اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقوم على فرض رسوم بيع وشراء بنسبة 15% على كل طرف من أطراف العملية.

وبموجب هذا النظام، لا تتم إعادة بيع التذكرة بالسعر المعروض فقط، بل تخضع لاقتطاعين متزامنين؛ فعلى سبيل المثال، إذا أعيد بيع تذكرة بسعر 1000 دولار، فإن البائع لا يحصل فعليًا إلا على 850 دولارًا بعد خصم عمولة البيع، بينما يتحمل المشتري دفع 1150 دولارًا بعد إضافة عمولة الشراء. ويعني ذلك أن كل عملية بيع واحدة تُنتج فارقًا ماليًا إجماليًا يقارب 300 دولار، أي ما يعادل نحو 30 دولارًا كرسوم إضافية عن كل 100 دولار من قيمة التذكرة، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين السعر الاسمي للتذكرة وسعرها الفعلي داخل السوق الثانوية، ودفع نحو تسارع أكبر في تضخم الأسعار.

وفي الوقت نفسه، شهدت الأسعار المدرجة على المنصة قفزات تتجاوز بكثير مستويات السوق الأولية، حيث وصلت بعض تذاكر الفئة الثالثة في مباريات دور المجموعات إلى نحو 15 ألف دولار، بينما ارتفعت تذاكر الفئة الرابعة الخاصة بمباراة افتتاح المنتخب الأميركي من 560 دولارًا إلى 2950 دولارًا، وقفزت تذاكر الفئة الرابعة للمباراة النهائية من 2030 دولارًا إلى 25 ألف دولار.

ولم يتوقف التضخم عند هذا الحد، إذ سجلت بعض القوائم على المنصة أرقامًا استثنائية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث طُرحت تذاكر المباراة النهائية في بعض الحالات بمئات الآلاف، بل وحتى بملايين الدولارات، بما في ذلك عروض اقتربت من حاجز المليون دولار للمقاعد المميزة، وأخرى تجاوزت حاجز مليوني دولار، وهو ما يعكس واقعًا جديدًا لسوق إعادة البيع يقوم على تسعير غير محدود تقريبًا، ويحوّل بعض المقاعد إلى سلعة فاخرة داخل سوق ثانوي شديد المضاربة.

فيفا تستحدث الفئة الأمامية لرفع أسعار المقاعد المميزة قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم 2026 لكرة القدم، أقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على توسيع هيكل تسعير التذاكر من خلال استحداث فئة جديدة حملت اسم الفئة الأمامية (Front Category)، وهي فئة مخصصة للمقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب داخل المدرجات السفلية، والتي كانت في السابق مدرجة ضمن الفئتين الأولى والثانية التقليديتين، قبل أن يتم إعادة تصنيفها ضمن مستوى أعلى تسعيريًا وأكثر تميزًا.

وجاء هذا التعديل بعد أن تم بيع ملايين التذاكر بالفعل عبر الفئات الأربع الأساسية، حيث وصلت أسعار الفئة الأولى إلى نحو 10,990 دولارًا للمباراة النهائية، مقابل أسعار منخفضة تبدأ من حوالي 450 دولارًا لمباريات دور المجموعات. ومع بدء توزيع المقاعد على المشترين، تبيّن أن عددًا كبيرًا منهم حصل على مواقع أقل تفضيلًا داخل نفس الفئات، وهو ما فتح الباب أمام إعادة تسعير المقاعد الأمامية التي أُضيفت حديثًا داخل نفس الأقسام، ولكن بأسعار مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف مقارنة بالمستوى التقليدي للفئة الأولى.

وأدى ذلك إلى موجة ارتفاعات مباشرة في عدد من المباريات، حيث ارتفعت أسعار مباراة الجزائر أمام النمسا من 450 إلى 900 دولار، وقفزت تذاكر مباراة كندا والبوسنة والهرسك من 2240 إلى 3360 دولارًا، بينما صعدت أسعار مواجهة الولايات المتحدة أمام باراغواي من 2730 إلى 4105 دولارات.

وفي بعض المواجهات الكبرى، تجاوزت الأسعار حاجز 2300 دولار لمباريات المنتخب الأرجنتيني، بينما تخطت في مباريات المنتخب الأميركي حاجز 2900 دولار، في مؤشر جديد على إعادة هيكلة غير مباشرة لسوق التذاكر داخل البطولة، تقوم على إعادة تصنيف المقاعد نفسها ورفع قيمتها بمجرد تغيير موقع الجلوس داخل المدرج.

ترامب ينتقد أسعار تذاكر كأس العالم 2026 أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعدما علّق علنًا على الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم، معربًا عن استغرابه من المستويات السعرية الحالية، ومؤكدًا أنه لن يدفع مبالغ تتجاوز حاجز الألف دولار لحضور مباراة افتتاح المنتخب الأميركي أمام باراغواي في لوس أنجلوس، والتي تُعرض معظم مقاعدها بأسعار تفوق هذا المستوى.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست ، حيث أشار إلى أنه لم يكن على دراية مسبقة بحجم الأسعار المتداولة، مضيفًا أنه رغم رغبته في حضور البطولة، فإنه لا يرى مبررًا لدفع هذه المبالغ المرتفعة، معبّرًا في الوقت نفسه عن قلقه من أن تؤدي هذه الأسعار إلى إقصاء جماهير عادية من مدن مثل كوينز وبروكلين عن حضور المباريات من المدرجات.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حالة أوسع من التدقيق السياسي والجماهيري في سياسة التسعير التي يتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، والذي أعلن بدوره عن بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة حتى الآن عبر مختلف مباريات البطولة.

في المقابل، دافع رئيس فيفا جياني إنفانتينو عن نموذج التسعير المعتمد، مؤكدًا أنه يعكس طبيعة السوق في الولايات المتحدة، حيث تشهد الفعاليات الرياضية الكبرى مستويات أسعار مرتفعة بشكل معتاد، مشيرًا أيضًا إلى أن نشاط إعادة بيع التذاكر يلعب دورًا إضافيًا في رفع الأسعار داخل السوق الثانوية، ما يزيد من فجوة التكلفة النهائية التي يتحملها المشجعون.

مقارنة أسعار تذاكر المونديال بين أبرز الأحداث الرياضية العالمية عند مقارنة أسعار تذاكر البطولات والأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، يتضح أن بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تتصدر مشهد سوق التذاكر الرياضية من حيث التكلفة، متجاوزة العديد من الفعاليات العالمية الأخرى، سواء من حيث أسعار المباريات العادية أو النهائيات والمقاعد الفاخرة.

فعلى مستوى بطولة السوبر بول، تراوحت أسعار التذاكر الاسمية لعام 2025 بين 950 و7,500 دولار، بينما تبدأ باقات الضيافة لعام 2026 من 7,000 دولار وتصل إلى نحو 20,500 دولار. وبالمقارنة، يبلغ سعر باقة الضيافة FIFA Pavilion Standard الخاصة بالمباراة النهائية لكأس العالم نحو 15,250 دولارًا، في حين تصل أسعار المقاعد غير المشمولة بخدمات الضيافة في المستويات 100 إلى 200 إلى حوالي 8,680 دولارًا، مقابل نطاق يتراوح بين 4,500 و6,350 دولارًا للمقاعد غير المميزة في السوبر بول، ما يعكس فجوة سعرية واضحة لصالح البطولة العالمية في بعض الفئات.

وعند العودة إلى النسخ السابقة من كأس العالم خلال الفترة من 2006 إلى 2022، يتبين حجم القفزة الكبيرة في الأسعار. فقد تراوحت أسعار الفئة الأولى لمباريات الافتتاح بين 600 و725 دولارًا بعد احتساب التضخم، بينما وصلت في نسخة 2026 إلى نحو 2,355 دولارًا لمباراة افتتاح المكسيك و2,735 دولارًا لافتتاح الولايات المتحدة. كما ارتفع متوسط أسعار الفئة الثالثة في دور المجموعات من نطاق يتراوح بين 79 و138 دولارًا تاريخيًا إلى أكثر من 200 دولار في النسخة الحالية، في حين بلغ متوسط الفئة الثانية نحو 433 دولارًا مقابل 190 دولارًا في نسخة قطر 2022، وارتفع متوسط الفئة الأولى إلى نحو 563 دولارًا مقارنة بـ253 دولارًا فقط في نسخة 2022. أما مباريات النهائي، فقد أصبحت تذاكر الفئة الثالثة فيها تعادل نحو ستة أضعاف سقفها التاريخي الذي كان يقارب 700 دولار.

وعلى صعيد البطولات الأوروبية، تراوحت أسعار تذاكر يورو 2024 بين 32 و216 دولارًا لمباريات دور المجموعات، بينما وصلت تذاكر النهائي إلى نطاق يتراوح بين 103 و1,082 دولارًا، مع بعض الباقات المميزة التي بلغت 2,164 دولارًا، وهي مستويات تظل أقل من تسعير مباريات الأدوار الإقصائية ونهائي كأس العالم 2026. أما نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، فقد تراوحت أسعاره بين 82 و1,128 دولارًا، ليبقى أيضًا دون مستويات مونديال 2026.

وفي بطولة كوبا أميركا، غالبًا ما تجاوزت أسعار بعض المباريات حاجز 100 دولار، ووصلت في المواجهات ذات الطلب المرتفع إلى أكثر من 500 دولار، لكنها رغم ذلك تبقى أقل من أسعار الفئة الأولى في كأس العالم 2026، التي تصل إلى نحو 700 دولار في مباريات المجموعات الكبرى مثل مواجهات الأرجنتين والبرازيل والبرتغال وإنجلترا وألمانيا.

أما في دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، فقد بلغ متوسط أسعار الدخول نحو 169 دولارًا، وارتفع إلى 186 دولارًا في بعض مباريات تقام في ملاعب تستضيف أيضًا مباريات كأس العالم، بينما تراوحت أسعار المقاعد المميزة بين 534 و969 دولارًا، وهي مستويات تقترب من بعض مباريات الأدوار الإقصائية لكنها تظل أقل بكثير من مستويات المباراة النهائية لكأس العالم التي تصل إلى 8,680 دولارًا.

وفي المقابل، لا تزال أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز أقل بكثير، حيث لا تتجاوز 135 دولارًا في المباريات الكبرى، وتنخفض إلى أقل من 27 دولارًا في بعض التذاكر المخفضة، بينما حافظت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على مستويات أكثر اعتدالًا، إذ تراوحت أسعار التذاكر بين 28 و58 دولارًا في معظم الفعاليات، مع وصول بعض النهائيات إلى نطاق بين 135 و1,061 دولارًا، وهو ما يعكس غياب نظام التسعير الديناميكي الذي يميز كأس العالم 2026.

