  • 24 أيار 2026
  • 19:59
موفد الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة

خبرني  -  نقل موفد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية المصرية عبدالعزيز الشريف، تهاني الرئيس السيسي إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة، والذي يصادف غداً الاثنين.

وأكد الشريف، خلال استقبال السفير أمجد العضايلة له بمقر السفارة الأردنية بالقاهرة، اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية، معرباً عن خالص التهاني للأردن، قيادةً وشعباً، بهذه المناسبة الوطنية، والتمنيات بدوام مسيرة التقدّم والازدهار، التي حملت الإنجازات والرفعة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، أعرب السفير العضايلة، بحضور أعضاء السفارة، عن تقدير الأردن وقيادته لهذه البادرة والتهنئة الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تعكسه من علاقاتٍ وثيقةٍ ومتميزةٍ تجمع الأردن ومصر، ووشائج متينة بين شعبيهما الشقيقين، مشيراً إلى أن توجيهات وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين دفعت العلاقات إلى ما هي عليه اليوم، ونحو مستقبلٍ أفضل وتطلعاتٍ مشتركة للبناء على قاعدة متينة والسعي لتحقيق مستوياتٍ متميزة من العلاقات في مختلف المجالات.

يشار إلى أن شهر أيار الجاري يشهد مرور الذكرى الثمانين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تمثّل نموذجاً للعلاقات الناجحة والمستدامة والأقدم والأكثر تميّزاً بين دول المنطقة.
 

