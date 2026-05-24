*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

من هو مهند الصفدي المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟

  • 24 أيار 2026
  • 19:44
من هو مهند الصفدي المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

خبرني - يُعد مهند حسين الصفدي، المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، من أبرز الأسماء الإعلامية في الأردن، إذ يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 30 عاماً في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والإخراج التلفزيوني والإدارة الإعلامية.

وشغل الصفدي منصب مدير الإذاعة الأردنية منذ عام 2018، كما تقلد عدداً من المناصب القيادية داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، من بينها مدير مديرية البرامج، ومدير مديرية الإنتاج، ورئيس قسم الإخراج، إلى جانب عمله مخرجاً ومنتجاً للبرامج في التلفزيون الأردني.

ويحمل الصفدي درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة تخصص الإخراج المسرحي والتلفزيوني من جامعة اليرموك، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير المحتوى الإعلامي والإشراف على السياسات التحريرية وإدارة التغطيات المباشرة للأحداث الكبرى.

كما شارك في مؤتمرات وورش عمل إعلامية دولية، وتعاون مع مؤسسات إعلامية عالمية مثل BBC وDW وVOA وCCTV، إضافة إلى نشاطه النقابي والثقافي، حيث شغل منصب نائب نقيب الفنانين الأردنيين لدورتين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطول الصمود
الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطو...
  • 2026-05-24 20:29
تعيين فهد الخيطان رئيسًا لمجلس إدارة قناة المملكة
تعيين فهد الخيطان رئيسًا لمجلس إدارة قناة المملكة
  • 2026-05-24 20:04
اتحاد المزارع يحذر الأردنيين: لا تستأجروا المزارع في هذه الحالات
اتحاد المزارع يحذر الأردنيين: لا تستأجروا المزارع في هذه الحالات
  • 2026-05-24 19:55
"الأعلى للسكان": توقع دخول مليون مركبة جديدة إلى طرق الأردن خلال 8 إلى 10 سنوات
  • 2026-05-24 19:50
 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ البحر الميت للأردنيين
 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ البحر الميت للأردنيين
  • 2026-05-24 19:44
الحكومة تقر خطة استراتيجية تضمن الوصول المتساوي والعادل إلى التعليم الجيد لجميع الطلبة
الحكومة تقر خطة استراتيجية تضمن الوصول المتساوي والعادل إلى التعليم الجيد لجم...
  • 2026-05-24 19:21