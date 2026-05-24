من هو مهند الصفدي المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟

خبرني - يُعد مهند حسين الصفدي، المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، من أبرز الأسماء الإعلامية في الأردن، إذ يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 30 عاماً في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والإخراج التلفزيوني والإدارة الإعلامية.

وشغل الصفدي منصب مدير الإذاعة الأردنية منذ عام 2018، كما تقلد عدداً من المناصب القيادية داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، من بينها مدير مديرية البرامج، ومدير مديرية الإنتاج، ورئيس قسم الإخراج، إلى جانب عمله مخرجاً ومنتجاً للبرامج في التلفزيون الأردني.

ويحمل الصفدي درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة تخصص الإخراج المسرحي والتلفزيوني من جامعة اليرموك، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير المحتوى الإعلامي والإشراف على السياسات التحريرية وإدارة التغطيات المباشرة للأحداث الكبرى.

كما شارك في مؤتمرات وورش عمل إعلامية دولية، وتعاون مع مؤسسات إعلامية عالمية مثل BBC وDW وVOA وCCTV، إضافة إلى نشاطه النقابي والثقافي، حيث شغل منصب نائب نقيب الفنانين الأردنيين لدورتين.