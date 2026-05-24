الجيش السوداني يعلن توجيهه ضربة موجعة للدعم السريع وحلفائه

خبرني - أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم السبت نجاحها في تنفيذ عمليات عسكرية حاسمة أدت إلى "تطهير كامل منطقة البركة" الواقعة على تخوم مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق.

وقالت القوات المسلحة في بيان رسمي إن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة حققت تقدما ميدانيا مهما، حيث تمكنت من دحر عناصر الدعم السريع وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت أنها تمكنت من تدمير واستلام عدد من المعدات العسكرية، كما ألحقت خسائر بالقوات المتمردة التابعة لجوزيف توكا الحليفة للدعم السريع.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى "تطهير كل شبر دنسه التمرد" وتعزيز الأمن والاستقرار في الحدود الشرقية لإقليم النيل الأزرق، وحماية المواطنين من عمليات التهريب وتجارة البشر التي تنشط في المنطقة.

وتدور في السودان منذ أبريل 2023 حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وبدأت الحرب كصراع على السلطة ثم تحولت إلى حرب شاملة أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى نزوح ملايين السودانيين.

وتعد منطقة النيل الأزرق من المناطق الاستراتيجية الهامة وشهدت معارك شرسة خاصة حول مدن الدمازين والروصيرص والكرمك.

وتتميز المنطقة بموقعها الحدودي مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها ممرا للتهريب والحركات المسلحة.

كما تعد منطقة البركة منطقة حدودية حساسة وتعد السيطرة عليها خطوة مهمة في محاولة القوات المسلحة استعادة السيطرة على المناطق الشرقية من إقليم النيل الأزرق.