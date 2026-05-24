حل مشكلة فقدان بطاقة نسك 2026.. كيفية استرجاع تصريح الحج عبر توكلنا

خبرني - أعلنت الجهات المختصة آليات استرجاع بطاقة نسك وتصريح الحج 2026 رقمياً عبر تطبيق توكلنا وخدمات مراكز الدعم.

يُعد الحفاظ على الوثائق الرسمية والتصاريح النظامية داخل المشاعر المقدسة أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة رحلة الحج وتجنب المخالفات القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية. ومع الاعتماد الكامل على المنظومة الرقمية، قد يواجه بعض ضيوف الرحمن مواقف طارئة مثل فقدان بطاقة "نسك" المطبوعة أو تعذر العثور على التصريح الورقي؛ وهنا يأتي الدور المحوري للهواتف الذكية عبر استعراض "بطاقة الحاج الذكية" كبديل معتمد فوراً.

في هذا الدليل الخدمي السريع، نستعرض خطوات استرجاع الهوية الرقمية وتصريح الحج عبر التطبيقات الحكومية، مع توضيح المسار الميداني البديل لاستخراج بطاقة مطبوعة جديدة من مراكز الخدمة لتفادي أي مساءلة قانونية عند نقاط الفرز.

أولاً: خطوات إبراز تصريح الحج والبطاقة الذكية عبر "توكلنا خدمات"

في حال فقدان النسخة الورقية من تصريح الحج، يُعتبر تطبيق "توكلنا خدمات" هو المحفظة الرقمية الرسمية المعتمدة لدى رجال الأمن للتحقق من نظامية وجودك في المشاعر. لاستخراج التصريح رقمياً، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق توكلنا خدمات (Tawakkalna Services) على هاتفك المحمول، وسجّل دخولك عبر الهوية الوطنية أو رقم الإقامة/الجواز.

توجه إلى قسم المحفظة الرقمية (Digital Wallet) الموجود في القائمة السفلية للتطبيق.

ابحث بين الوثائق الرسمية عن خيار تصريح الحج الرقمي أو بطاقة الحاج الذكية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.

اضغط على البطاقة لتظهر لك بكامل تفاصيلها، مع رمز الاستجابة السريع (QR Code) المحدث، والذي يمكن لرجال الأمن مسحه ضوئياً عند نقاط الفرز للتأكد من بياناتك وحملتك السكنية مباشرة.

ثانياً: كيفية استرجاع الهوية الرقمية وتصريح الحج عبر تطبيق "نسك"

يُعتبر تطبيق "نسك" (Nusuk) المنصة الشقيقة والتنفيذية للحجاج، ويحتوي على النسخة الرقمية المطابقة تماماً للبطاقة المطبوعة:

سجّل الدخول إلى تطبيق نسك باستخدام نفس البيانات المستخدمة في التسجيل أول مرة.

اضغط على أيقونة بطاقة الحاج الذكية المتواجدة في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ستظهر لك بطاقتك متضمنة صورتك الشخصية، رقم التصريح، اسم شركة الخدمة (الحملة)، وموقع مخيمك في منى وعرفات ومزدلفة.

يُنصح بشدة بأخذ لقطة شاشة (Screenshot) للبطاقة وحفظها في معرض الصور بهاتفك، حيث تُعتمد هذه اللقطة لدى نقاط التفتيش حتى في حال انقطاع شبكة الإنترنت أو ضعف التغطية نتيجة الازدحام.

ثالثاً: ماذا تفعل عند فقدان بطاقة "نسك" المطبوعة؟ (طريقة استخراج البديل)

إذا فقدت بطاقة "نسك" الذكية المطبوعة (التي تُعلق على العنق) وتعطّل هاتفك المحمول في نفس الوقت، يجب عليك التحرك فوراً لاستخراج بديل مادي لتجنب الغرامات أو المنع من التنقل. اتبع المسار الآتي:

التوجه لقرى الخدمة الميدانية: بادِر بالتوجه إلى أقرب مركز أو مقر تابع لـ "مراكز الخدمة الميدانية" (مجموعات الخدمة التابعة لشركتك أو حملتك) المنتشرة في مشعر منى والمناطق المحيطة بالحرم.

تقديم البيانات الأساسية: أبلغ المشرف المسؤول بفقدان بطاقتك، وقدم له رقم هويتك، أو رقم جواز سفرك، أو رقم التأشيرة ليدقّق في النظام الموحد للحجاج.

الطباعة الفورية للبديل: تمتلك هذه المراكز طابعات حرارية مرتبطة بنظام وزارة الحج والعمرة مباشرة، وسيتم إصدار وطباعة بطاقة "نسك" ذكية بديلة لك تحتوي على كافة بياناتك السابقة خلال دقائق معدودة مجاناً وبشكل نظامي.

الأسئلة الشائعة حول الهوية الرقمية وتصاريح الحج

تتزايد مخاوف الحجاج من العقوبات النظامية عند مواجهة مشكلات تقنية في الهواتف أو فقدان الوثائق المادية وسط الزحام. تقدم السطور التالية إجابات واضحة ومباشرة مبنية على التعليمات الرسمية لوزارة الحج والداخلية السعودية لتأمين موقفك القانوني طوال فترة النسك.

1. هل تُغني البطاقة الرقمية في تطبيق توكلنا تماماً عن البطاقة المطبوعة عند التفتيش؟

نعم، الهوية الرقمية وتصريح الحج المستعرض عبر تطبيق "توكلنا خدمات" أو تطبيق "نسك" يعتبر وثيقة رسمية معتمدة قانونياً لدى كافة رجال الأمن والجهات الرقابية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولها نفس الحجية النظامية للبطاقة المطبوعة.

2. ماذا أفعل إذا نفدت بطارية هاتفي ولم أكن أحمل بطاقة الحج المطبوعة؟

في هذه الحالة، يجب عليك فوراً التوجه برفقة أحد حجاج حملتك أو مرشديها إلى مقر الشركة التابع لها داخل المشعر، أو الاستعانة بنقاط الإرشاد الأمني المنتشرة في الشوارع، حيث يمتلك رجال الأمن أجهزة كفية ذكية يمكنهم من خلالها معرفة وضعك النظامي بمجرد إعطائهم رقم هويتك أو جواز سفرك.

3. هل تترتب أي عقوبات قانونية على الحاج النظامي إذا فقد بطاقته دون قصد؟

لا تترتب أي عقوبات أو غرامات مالية على الحاج النظامي المستوفي للشروط إذا فقد بطاقته المادية، بشرط أن يثبت هويته رقمياً أو يتوجه فوراً لمقر حملته لاستخراج البديل. العقوبات والغرامات مشددة ومخصصة فقط للوافدين والمواطنين الذين يحاولون دخول المشاعر دون تصريح رسمي مسبق في النظام.