*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة

الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة

  • 24 أيار 2026
  • 19:15
الحكومة توافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة

خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.

ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.

ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.

ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستيَّة والمينائيَّة وعمليَّات المناولة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعزيز مساحات التَّخزين لضمان استدامة التزّوُّد بالطَّاقة، ويتيح كذلك للقطاع الخاص وللدُّول التي تتعاقد مع المملكة لاستخدام هذا الميناء في عمليَّات تصدير المشتقَّات النفطيَّة الاستفادة منه.

وستقوم شركة تطوير العقبة بالاستثمار في البداية بحوالي 28 مليون دينار لإنشاء الرَّصيف الجديد وتهيئة البنية التحتيَّة المرتبطة به، فيما سيتم طرح بقيَّة الأعمال كفرصة استثماريَّة للقطاع الخاص بقيمة أكثر من 16 مليون دينار، على أن يتمّ ذلك على نظام البناء والتَّشغيل بالشَّراكة مع الشركة، على أن يبدأ العمل فور اتِّخاذ القرار وإنجاز الرَّصيف الجديد بعد 18 شهراً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت
  • 2026-05-24 19:46
الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان
الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان
  • 2026-05-24 18:32
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه
  • 2026-05-24 16:37
91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
  • 2026-05-24 12:08
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع الأول
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع...
  • 2026-05-24 10:24
الأردن.. الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي
الأردن.. الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي
  • 2026-05-24 09:20