ترمب لنتنياهو: لن أوقع اتفاقا نهائيا مع إيران دون إخراج اليورانيوم المخصب

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران دون إخراج اليورانيوم المخصب.

وأكدت المراسلة جينيفر جيكوبس لقناة سي بي إس نيوز أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية بأنه يصر على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وعلى إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، كشرط أساسي للتوقيع على أي اتفاق نهائي مع طهران.

ونقلت جيكوبس عن ترامب قوله إنه لن يوقع على أي اتفاق نهائي ما لم يتم استيفاء هذه الشروط الصارمة، مؤكدة أن "واشنطن لن توافق على تسويات نهائية مع إيران إذا لم تنص على إخراج اليورانيوم المخصب من أراضي الجمهورية الإسلامية".

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المحادثة أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك ضد أي تهديدات، بما في ذلك في لبنان، بغض النظر عما إذا كانت مسودة الاتفاق النهائي ستُوقع أم لا.

يأتي هذا التطور بعد يوم من تصريحات ترامب، التي أكد فيها أن مسودة الاتفاق المستقبلي مع إيران قد تم الاتفاق عليها بشكل عام، وأنه أجرى محادثات هاتفية مع قادة البحرين ومصر والأردن وقطر والإمارات وباكستان والسعودية وتركيا، لمناقشة مسودة مذكرة التفاهم في إطار صفقة السلام مع إيران.

في مقابلة سابقة مع بوابة "أكسيوس"، صرح ترامب بأن فرص إبرام صفقة مع إيران أو استئناف الأعمال القتالية تبلغ 50 إلى 50، مضيفا أنه يعتزم عقد اجتماع مع فريقه التفاوضي يوم 23 مايو، واتخاذ قرار يوم 24 مايو بشأن احتمال استئناف الأعمال القتالية مع إيران.

يُعد اليورانيوم المخصب عنصرا حاسما لكل من محطات توليد الطاقة النووية المدنية والعسكرية لإنتاج سلاح نووي. ولصناعة الأسلحة النووية يتطلب نسبة يورانيوم-235 تقدر بنحو 90%.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية برصد ومراقبة إمدادات اليورانيوم واليورانيوم المخصب والعمليات المتعلقة به، لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.