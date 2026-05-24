خبرني - تُعد فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وهي رحلة إيمانية كبرى تهفو إليها قلوب الملايين من المسلمين سنوياً.

ونظراً لتعدد أعمال الحج وتداخل أوقاتها ومواقعها الجغرافية بين المشاعر المقدسة، يصبح الفهم الدقيق لترتيب المناسك خطوة بخطوة صمام الأمان للحاج لضمان صحة عبادته وأدائها بطمأنينة ويسر ووفق السنة النبوية المطهرة.

في هذا الدليل الموسع ، نقدم لضيوف الرحمن خريطة طريق شرعية وتفصيلية ترتب مناسك الحج من لحظة عقد النية وتلبية الميقات، مروراً بيوم التروية وعرفة والنفرة، وصولاً إلى رمي الجمار والتحلل الأخير.



أنواع الأنساك الثلاثة "كيف ينوي الحاج رحلته"؟

قبل البدء في شرح الخطوات، يجب على الحاج تحديد نوع النسك الذي سيؤديه، حيث تنقسم الأنساك إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

حج التمتع "وهو الأفضل والمستحب": وفيه ينوي الحاج أداء العمرة أولاً في أشهر الحج، فيحرم بها ويؤدي مناسكها من طواف وسعي ويتحلل تماماً بـ "قص الشعر"، ثم يحل له كل شيء حتى يحرم بالحج مفصلاً في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويجب عليه هدي "ذبح شاة".

خطوة بخطوة.. دليل مناسك الحج بالترتيب من الإحرام إلى طواف الوداع - صورة 2



حج القران: وفيه ينوي الحاج أداء الحج والعمرة معاً بنية واحدة وإحرام واحد، فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويبقى محرماً بملابسه ولا يتحلل أبداً إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، ويجب عليه هدي.

حج الإفراد: وفيه ينوي الحاج أداء الحج فقط دون عمرة، فيحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر، ولا يجب عليه هدي التمتع.

الإحرام وعقد النية من الميقات

تبدأ الرحلة فعلياً من "الميقات المكاني" المخصص لبلد الحاج. يقوم الرجل بالاغتسال، وتطهير البدن، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين من غير مخيط، وتكشف المرأة وجهها وكفيها مع لبس ثيابها الساترة العادية.

التلبية: ينطق الحاج بنوع نسكه "لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو لبيك حجاً"، ثم يشرع في التلبية الجماعية: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكُ، لا شَرِيكَ لَكَ".

عند الوصول إلى مكة المكرمة، يتوجه الحاج مباشرة إلى المسجد الحرام:

للمتمتع: يطوف 7 أشواط حول الكعبة بنية "العمرة"، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يتوجه للصَّفَا والمَرْوَة ليسعى 7 أشواط، ثم يحلق رأسه أو يقصره، وبذلك يتحلل تحللاً كاملاً ويلبس ثيابه العادية بانتظار يوم 8 ذو الحجة.

للمفرد والقارن: يطوفون 7 أشواط بنية "طواف القدوم" (وهو سُنّة)، ولهما أن يسعيا سعي الحج مبكراً، لكنهما يبقيان بملابس الإحرام دون تحلل أو قص شعر.

يوم التروية "8 ذو الحجة"

في صباح هذا اليوم، يحرم الحجاج المتمتعون مجدداً من أماكن سكنهم في مكة، بينما يتوجّه جميع الحجاج "المتمتع، القارن، المفرد" إلى مشعر منى.

أعمال يوم التروية: يُستحب قضاء هذا اليوم في منى، ويصلي الحجاج فيها الصلوات الخمس "الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وفجر اليوم التالي 9 ذو الحجة" قصراً للصلاة الرباعية دون جمع، وهو واجب أو سنة عند الفقهاء لا يبطل الحج بتركه.



الوقوف بعرفات "9 ذو الحجة - الركن الأعظم"

بعد شروق شمس اليوم التاسع، تنطلق قوافل الحجيج نحو مشعر عرفات لتأدية الركن الذي قال عنه النبي ﷺ: "الحج عرفة".

أعمال يوم عرفة: يستمع الحجاج لخطبة عرفة، ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم وقصراً بأذان واحد وإقامتين، ثم يتفرغون تماماً للدعاء والابتهال والاستغفار واقفين ومستقبلين القبلة حتى غروب الشمس.

النفرة إلى مزدلفة والمبيت بها "مساء 9 ذو الحجة"

بمجرد غروب شمس يوم التاسع، تبدأ "النفرة الكبرى" حيث يتوجه الحجاج بوقار وسكينة إلى مشعر مزدلفة.

أعمال مزدلفة: يصلي الحاج فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصراً فور الوصول، ويبيت الحاج ليلته فيها، ويجمع حصوات رمي الجمار "7 حصوات ليوم النحر، و21 حصوة لكل يوم من أيام التشريق"، ويجوز للضعفاء والنساء الدفع والنفرة نحو منى بعد منتصف الليل.

أعمال يوم النحر "10 ذو الحجة - يوم العيد"

هو اليوم الأكثر أعمالاً وحركة، حيث يعود الحجاج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الفجر لترتيب أربعة أعمال متتابعة:

رمي جمرة العقبة الكبرى: رمي الجمرة الكبرى القريبة من مكة بـ 7 حصوات متعاقبات مع التكبير.

ذبح الهدي: للمتمتع والقارن فقط.

الحلق أو التقصير: يحلق الرجل رأسه بالكامل وهو الأفضل أو يقصره، وتقص المرأة من أطراف شعرها قدر أنملة "عقلة إصبع"، وهنا يتحقق التحلل الأول "الأصغر"، فيخلع الحاج ملابس الإحرام ويباح له كل شيء إلا النساء.

طواف الإفاضة وسعي الحج: يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة "ركن الحج" وسعي الحج "للمتمتع، وللمفرد والقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم"، وهنا يتحقق التحلل الأكبر "الثاني" ويحل للحاج كل شيء حتى النساء.

يعود الحاج ليستقر في مخيمات مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة.

أعمال أيام التشريق: يقوم الحاج يومياً بعد زوال الشمس (وقت الظهر) برمي الجمرات الثلاث بالترتيب: الجمرة الصغرى "7 حصوات"، ثم الوسطى "7 حصوات"، ثم العقبة الكبرى "7 حصوات"، بإجمالي 21 حصوة في اليوم.

التعجيل: يجوز للحاج المتعجل مغادرة منى بعد رمي اليوم الثاني "12 ذو الحجة" بشرط الخروج من حدود منى قبل غروب الشمس. وإذا غربت عليه الشمس وهو داخلها، لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث "13 ذو الحجة".

طواف الوداع "آخر العهد بمكة"

بعد انتهاء أيام التشريق والعزم على مغادرة مكة المكرمة والعودة إلى الوطن، يتوجه الحاج مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

أحكامه: هو 7 أشواط حول الكعبة دون سعي، وهو واجب على كل حاج خارج مكة "يسقط عن الحائض والنفساء"، ليكون آخر عهد الحاج بالبيت الحرام هو الطواف، وبذلك تنتهي مناسك الحج بالكامل.

الأسئلة الشائعة حول ترتيب خطوات ومناسك الحج

تتعدد الحالات والظروف الاستثنائية التي يواجهها ضيوف الرحمن أثناء التنقل المتتابع بين المشاعر، مما يفتح الباب أمام تساؤلات تصحيح المسار العبادي. تقدم الأسطر التالية إجابات شرعية مباشرة وموثوقة مبنية على فتاوى التيسير لتوضيح أهم المواقف العملية خلال أداء الفريضة.

ما هو الحكم الفقهي إذا اختل ترتيب أعمال يوم النحر "الرمي، الحلق، الطواف"؟

السُّنّة النبوية تقضي بترتيب أعمال يوم العيد "الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف"، ولكن لو قدّم الحاج بعضها على بعض جهلاً أو نسياناً أو للزحام "كأن يطوف قبل أن يحلق، أو يحلق قبل أن يرمي"، فحجّه صحيح تماماً ولا حرج عليه ولا فدية، استناداً لقول النبي ﷺ في هذا اليوم لكل من سأله عن التقديم والتأخير: "افعل ولا حرج".

هل يبطل الحج إذا تعذر على الحاج الوقوف بعرفة نهاراً والتحق بالمشعر ليلاً؟

لا يبطل الحج، بل الحج صحيح ومجزئ؛ لأن وقت الوقوف الشرعي بعرفة يمتد من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة وحتى طلوع فجر يوم العاشر "يوم النحر". فمن أدرك الوقوف بعرفات ولو للحظة واحدة أو مروراً عابراً في أي جزء من ليل ليلة العيد قبل الفجر، فقد أدرك الحج وصح نسكه.

.ما الفرق الجوهري بين طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع؟

طواف القدوم هو تحية للمسجد الحرام وهو سُنّة للمفرد والقارن ولا يبطل الحج بتركه. أما طواف الإفاضة فهو ركن أساسي من أركان الحج لا يصح الحج بدونه ولا ينوب عنه شيء ويتحقق به التحلل الأكبر. بينما طواف الوداع هو واجب من الواجبات يجبر تركه بدم "ذبح شاة" إذا غادر الحاج مكة بدون أشقاء وعوائق قهرية كالمرأة الحائض.