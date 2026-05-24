*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة

  • 24 أيار 2026
  • 18:56
نتنياهو اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" تحدثت مع ترمب بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي".

واضاف"أعربت للرئيس ترمب عن تقديري لالتزامه بأمن إسرائيل لا سيما أن قواتنا قاتلت معا في مواجهة تهديد إيران".

وقال "اتفقت مع الرئيس ترمب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي".

وتابع"إزالة التهديد النووي تعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران وترمب جدد تأكيده على حقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان".

وقال" ان الشراكة مع الولايات المتحدة في ساحة المعركة أثبتت جدارتها ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن وسياستي -مثل سياسة الرئيس ترمب ولم تتغير- هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية
نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية
  • 2026-05-24 18:40
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
  • 2026-05-24 18:29
رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب
رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب
  • 2026-05-24 18:11
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سوريين
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سو...
  • 2026-05-24 17:47
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
  • 2026-05-24 16:39
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا من الأذى
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا ...
  • 2026-05-24 16:35