نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية

خبرني - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وركزت المكالمةعلى ملفي فتح مضيق هرمز، والاتفاق النهائي المرتقب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في بيان: "تحدثتُ مع الرئيس ترامب الليلة الماضية بشأن مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره العميق لالتزام ترامب "الراسخ بأمن إسرائيل"، مشيدا بالتعاون العسكري بين البلدين خلال عمليتي "زئير الأسد" و"الغضب الملحمي"، حيث قاتلت القوات الأمريكية والإسرائيلية جنبا إلى جنب ضد التهديد الإيراني.

وأضاف نتنياهو: "اتفقنا أنا والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. وهذا يعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها".

وشدد نتنياهو على أن سياسته، مثل سياسة ترامب، "ثابتة لا تتغير: لن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الرئيس ترامب أكد مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين "أثبتت جدارتها في ساحة المعركة، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى".