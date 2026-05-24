*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية

  • 24 أيار 2026
  • 18:40
نتنياهو ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية

خبرني - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وركزت المكالمةعلى ملفي فتح مضيق هرمز، والاتفاق النهائي المرتقب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في بيان: "تحدثتُ مع الرئيس ترامب الليلة الماضية بشأن مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره العميق لالتزام ترامب "الراسخ بأمن إسرائيل"، مشيدا بالتعاون العسكري بين البلدين خلال عمليتي "زئير الأسد" و"الغضب الملحمي"، حيث قاتلت القوات الأمريكية والإسرائيلية جنبا إلى جنب ضد التهديد الإيراني.

وأضاف نتنياهو: "اتفقنا أنا والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. وهذا يعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها".

وشدد نتنياهو على أن سياسته، مثل سياسة ترامب، "ثابتة لا تتغير: لن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الرئيس ترامب أكد مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين "أثبتت جدارتها في ساحة المعركة، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة
نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة
  • 2026-05-24 18:56
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
  • 2026-05-24 18:29
رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب
رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب
  • 2026-05-24 18:11
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سوريين
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سو...
  • 2026-05-24 17:47
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
  • 2026-05-24 16:39
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا من الأذى
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا ...
  • 2026-05-24 16:35