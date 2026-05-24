*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والأضحى

  • 24 أيار 2026
  • 18:39
محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والأضحى

خبرني - أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن استمرار عمل محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، للتعامل مع الحالات الطارئة والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة المستعجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الربطة في بيان الأحد، استمرار عمل محاسبي التنفيذ في المكتب المخصص للدائرة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام طيلة أيام العطلة، لضمان متابعة القضايا والإجراءات التنفيذية دون انقطاع.

وأشار إلى تزويد إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال فترة العطلة، بهدف تعزيز التنسيق والمتابعة الفاعلة على مدار الساعة، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال العيد
ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال العيد
  • 2026-05-24 18:04
الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار
الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار
  • 2026-05-24 17:29
مهندس واحد لكل 41 مواطناً.. 200 ألف مهندس في الاردن
مهندس واحد لكل 41 مواطناً.. 200 ألف مهندس في الاردن
  • 2026-05-24 16:31
الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي المستجدات الإقليمية والدولية
الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي المستجدات الإقليمية والدولية
  • 2026-05-24 15:55
الأمن : تكثيف الرقابة على مخالفات السير الخطرة خلال العيد
الأمن : تكثيف الرقابة على مخالفات السير الخطرة خلال العيد
  • 2026-05-24 15:53
بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي في الأردن
بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي في الأردن
  • 2026-05-24 15:47