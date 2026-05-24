محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والأضحى

خبرني - أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن استمرار عمل محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، للتعامل مع الحالات الطارئة والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة المستعجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الربطة في بيان الأحد، استمرار عمل محاسبي التنفيذ في المكتب المخصص للدائرة لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام طيلة أيام العطلة، لضمان متابعة القضايا والإجراءات التنفيذية دون انقطاع.

وأشار إلى تزويد إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال فترة العطلة، بهدف تعزيز التنسيق والمتابعة الفاعلة على مدار الساعة، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.