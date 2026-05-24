قرعة كأس الملك 2026-2027.. رحلات سهلة للكبار

خبرني - أقيمت (الأحد) قرعة كأس الملك السعودي (كأس خادم الحرمين الشريفين) للموسم المقبل 2026-2027، والخاصة بدور الـ32 للبطولة.

وكان الهلال توج بالنسخة الأخيرة من كأس الملك، بعد فوزه على الخلود الذي خاض النهائي الأول في تاريخه بالبطولة، بنتيجة 2-1، ليحصد لقبه العاشر في المسابقة.

أسفرت قرعة كأس الملك للموسم المقبل عن رحلات سهلة نسبيا للكبار، حيث يحل الهلال حامل اللقب ضيفا على الرائد، بينما يلعب النصر مع الدرعية على أرض الأخير، والاتحاد مع مضيفه النجمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الأنوار، فيما يلعب الشباب على أرض الوحدة، ويستضيف الفيصلي نظيره نيوم، بينما يحل التعاون ضيفا على ضمك، ويزور الاتفاق نظيره الجبلين، والقادسية أرض الطائي.

وفي باقي المباريات الأخرى، يلعب الزلفي ضد الرياض، والبكيرية مع الحزم، والعدالة والفيحاء، والعلا ضد الفتح، وجدة مع الخلود، والأخدود والخليج، العروبة ضد أبها.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم 19 أغسطس/ آب 2026، على أن يتم تحديد توقيتات كل المباريات في وقت لاحق.