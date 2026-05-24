ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب" أبلغت ممثلي بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران"

واضاف": سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وعلى الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية". وقال ترمب" علاقتنا مع إيران مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية ويجب على الطرفين أن يأخذا وقتهما وينجزا الأمر بشكل صحيح ولا مجال لأي أخطاء" .

وتابع ترامب" أشكر دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها الذي سيعزز توسع اتفاقيات أبراهام التاريخية ومن يدري قد تنضم إيران".

