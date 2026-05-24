اكتشاف سرّ في دماغ الإنسان يظهر فجأة عند سن الرابعة

خبرني - كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة مثيرة تتعلق بتطور دماغ الإنسان، إذ تبين أن إحدى أهم السمات المرتبطة بدماغ البالغين تبدأ بالتشكل بشكل واضح عند سن الرابعة فقط.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء أعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، فإن هيمنة النصف الأيسر من الدماغ على معالجة اللغة والكلام تتكون في مرحلة مبكرة جدًا من الطفولة، رغم أن شبكة اللغة تستمر في التطور حتى سن السادسة عشرة.

واعتمد الباحثون على تحليل صور الرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمئات الأطفال والمراهقين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عامًا، بهدف تتبع كيفية استجابة الدماغ للكلام واللغة.

وخلال التجارب، استمع المشاركون إلى قصص صوتية ومقاطع من بودكاست ومحاضرات تعليمية، بينما راقب العلماء نشاط مناطق اللغة في الدماغ وقارنوها باستجابة الدماغ لكلمات غير مفهومة.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الأكبر سنًا يمتلكون ترابطًا أقوى بين مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة، ما يعزز قدرتهم على فهم الكلام وتحليله، لكن اللافت أن النصف الأيسر كان المسيطر على معالجة اللغة حتى لدى الأطفال بعمر أربع سنوات فقط.

وأوضح البروفيسور جون غابرييلي، أحد المشرفين على الدراسة، أن الدماغ يبدأ منذ هذا العمر المبكر بالعمل بطريقة تشبه إلى حد كبير دماغ البالغين فيما يتعلق بتنظيم اللغة والكلام.

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلًا في فهم اضطرابات مثل عسر القراءة والتوحد، خاصة أن بعض النظريات القديمة كانت تربط استخدام النصف الأيمن للغة بوجود تأخر في النمو.

أما الآن، فتشير البيانات الجديدة إلى أن اختلاف طريقة معالجة اللغة لدى بعض الأطفال قد يكون ناتجًا عن أنماط دماغية متنوعة، وليس بالضرورة مشكلة في التطور العصبي.

ويخطط الباحثون لمواصلة دراساتهم لمعرفة كيف تبدأ مراكز اللغة بالتشكل لدى الأطفال الأصغر سنًا، حتى خلال الأشهر الأولى من الحياة.