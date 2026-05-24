رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب

خبرني - حذر اللواء الايراني محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجيشه، من أنهم سيواجهون "ممرا مظلما لا نهاية له" اذا دخلوا في حرب مع ايران.

وقال اللواء رضائي: "اليوم، يجد ترامب والجيش الأمريكي أنفسهم في مأزق كامل، وإذا دخلوا في حرب، فسيواجهون ممرا مظلما ولا نهاية له.. ممراً يبدأ من مضيق هرمز، ويمتد إلى الخليج، وبحر عمان، ومضيق باب المندب، والمحيط الهندي، وسيسفر عن حرب واسعة النطاق للغاية".

وأضاف: "مضيق هرمز ليس مغلقا أمام التجارة الحرة، بل هو مغلق أمام الحشود العسكرية وإشعال الحرب في المنطقة، وإن الإدارة الحالية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جعلت سفن مختلف الدول تمر بأمان من هذا المسار بعد التعرف عليها وتسجيلها".

وحذر القائد الأسبق للحرس للثوري الإيراني: "في حال القيام بأي إجراء عسكري ضد مضيق هرمز ومحاولة الدخول إلى الخليج، فإن الجمهورية الإسلامية ستوجه ردا قاسيا، مؤلما، ولا مثيل له".

وأوضح اللواء رضائي قائلاً: "إذا هاجم العدو مضيق هرمز، فسنكسر الحصار البحري، وقد ننسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

ويأتي هذا التحذير بعد ان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت، أنه تم التفاوض إلى حد بعيد بشأن اتفاق مع إيران، وأن التفاصيل النهائية قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا.