*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب

رضائي يحذر ترمب: ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب

  • 24 أيار 2026
  • 18:11
رضائي يحذر ترمب ستواجهون ممرا مظلما لا نهاية له إذا دخلتم الحرب

خبرني - حذر اللواء الايراني محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجيشه، من أنهم سيواجهون "ممرا مظلما لا نهاية له" اذا دخلوا في حرب مع ايران.

وقال اللواء رضائي: "اليوم، يجد ترامب والجيش الأمريكي أنفسهم في مأزق كامل، وإذا دخلوا في حرب، فسيواجهون ممرا مظلما ولا نهاية له.. ممراً يبدأ من مضيق هرمز، ويمتد إلى الخليج، وبحر عمان، ومضيق باب المندب، والمحيط الهندي، وسيسفر عن حرب واسعة النطاق للغاية".

وأضاف: "مضيق هرمز ليس مغلقا أمام التجارة الحرة، بل هو مغلق أمام الحشود العسكرية وإشعال الحرب في المنطقة، وإن الإدارة الحالية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جعلت سفن مختلف الدول تمر بأمان من هذا المسار بعد التعرف عليها وتسجيلها".

وحذر القائد الأسبق للحرس للثوري الإيراني: "في حال القيام بأي إجراء عسكري ضد مضيق هرمز ومحاولة الدخول إلى الخليج، فإن الجمهورية الإسلامية ستوجه ردا قاسيا، مؤلما، ولا مثيل له".

وأوضح اللواء رضائي قائلاً: "إذا هاجم العدو مضيق هرمز، فسنكسر الحصار البحري، وقد ننسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

ويأتي هذا التحذير بعد ان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت، أنه تم التفاوض إلى حد بعيد بشأن اتفاق مع إيران، وأن التفاصيل النهائية قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة
نتنياهو: اتفقت مع الرئيس ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج المواد المخصبة
  • 2026-05-24 18:56
نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية
نتنياهو: ترمب تعهد بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية
  • 2026-05-24 18:40
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
ترمب: سيظل الحصار على ايران ساريا حتى توقيع الاتفاق
  • 2026-05-24 18:29
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سوريين
سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سو...
  • 2026-05-24 17:47
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
  • 2026-05-24 16:39
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا من الأذى
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا ...
  • 2026-05-24 16:35