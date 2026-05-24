سورية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق في ريفي القنيطرة ودرعا ويعتقل مواطنين سوريين

خبرني - اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا واعتقلت قواته أحد المواطنين السوريين في ظل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة ل RT بقيام دورية عسكرية إسرائيلية باقتحام بلدة “جباتا الخشب” بريف القنيطرة حيث قام الجنود بمداهمة وتفتيش منزلين سكنيين قبل أن يبادروا إلى إعتقال شاب من أبناء البلدة واقتياده إلى عمق الأراضي المحتلة.

ووفقا لمصادرنا فإنه و بالتزامن مع ذلك توغلت ثلاث دبابات إسرائيلية في منطقة “الدرعيات” في الريف الجنوبي للمحافظة حيث قامت باستطلاع المنطقة قبل أن تنسحب إلى خلف الشريط الحدودي.

ومساء أمس توغلت 5 آليات عسكرية إسـرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي وقامت بنصب حاجز على مفرق صيدا الجولان فيما قصفت قوات أخرى محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بالقذائف المدفعية

وأفادت مصادر أهلية في درعا ل RT بقيام الجيش الإسرائيلي بعملية توغل بري في ريف المحافظة .

ووفقاً لمصادرنا فقد تقدمت ليلا قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 25 عنصراً باتجاه قرية “معرية” انطلاقاً من ثكنة “الجزيرة” حيث قام الجنود بالانتشار داخل الأحياء السكنية للقرية.

التحركات العسكرية الإسرائيلية تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع مسيرة في سماء المنطقة، الأمر الذي خلق حالة من القلق في صفوف المدنيين

ويحاول الجيش الإسرائيلي فرض واقع ميداني على الجنوب السوري من خلال التحركات العسكرية المستمرة واستطلاع الأجواء قبل أي توغل بري بذريعة قطع الطريق على أية محاولة لجعل الجنوب السوري منطلقاً لأية عمليات عسكرية ضد إسرائيل.