موظفو الأسواق الحرة يحتفلون بالاستقلال - صور

خبرني - احتفل موظفو شركة الأسواق الحرة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال الأردني الـ80، وسط أجواء وطنية مميزة عبّرت عن الاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن هذه المناسبة الغالية ستبقى رمزاً للعزة والكرامة والإنجاز الأردني.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الموظفين الذين رفعوا الأعلام الأردنية ورددوا الأغاني الوطنية، معبرين عن فخرهم بما وصل إليه الأردن من تقدم واستقرار بفضل القيادة الهاشمية وجهود أبناء الوطن المخلصين.

وأكد المشاركون خلال الاحتفال أن عيد الاستقلال يمثل محطة وطنية عظيمة يستذكر فيها الأردنيون تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد الوطن، مجددين الولاء والانتماء للأردن وقيادته الحكيمة، والدعاء بأن يبقى الأردن آمناً مستقراً مزدهراً.

كما عبّر موظفو الشركة عن اعتزازهم بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والارتقاء بمستوى العمل، مؤكدين أن الأردن سيبقى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نموذجاً في الأمن والاستقرار والإنجاز.