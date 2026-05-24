روبين: الرعاية الهاشمية وجهود الأوقاف وراء تميز خدمات الحج الأردني

خبرني - صرّح الناطق الإعلامي لجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر بلال روبين أن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، بما في ذلك الإقامة في الفنادق المتميزة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل المريح والمنظم، إضافة إلى الخدمات في المشاعر المقدسة، ولا سيما في عرفات ومنى، تشهد مستوى متقدماً من التنظيم والإدارة والمتابعة، بجهود استثنائية تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على مدار الساعة.

وأكد روبين أن ما يتم تقديمه هذا الموسم يعكس عملاً مؤسسياً متكاملاً وحرصاً كبيراً على راحة الحجاج الأردنيين وسلامتهم، مثمناً الجهود الميدانية والإدارية التي يقودها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، و مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، إلى جانب الكوادر الإدارية والإرشادية والطبية العاملة في البعثة الأردنية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام والرعاية يأتيان امتداداً لحرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ويعكس الصورة المشرفة للأردن وقيادته الهاشمية في خدمة أبناء الوطن وحجاج بيت الله الحرام.