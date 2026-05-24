دراسة: ممر أخضر في بلاد الشام ساعد الإنسان العاقل على الخروج من إفريقيا قبل 80 ألف عام

خبرني - أفادت جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية أن فريقا دوليا من العلماء اكتشف أن أوائل البشر غادروا إفريقيا متجهين إلى أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء والأردن منذ أكثر من 80 ألف عام.

وأثبت الباحثون وجود ما يُعرف بـ"ممر رطب التربة" في تلك الفترة، والذي مكّن مجموعات الصيادين وجامعي الثمار من العبور عبر بلاد الشام باتجاه غرب آسيا.

وقد شكّل هذا الممر البري الأخضر، الذي بات اليوم مناطق صحراوية، طريقا طبيعيا ساعد الإنسان العاقل على الهجرة شمالا. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ساينس أدفانسز» العلمية.

ويشير العلماء إلى أن البشر المعاصرين ظهروا في إفريقيا قبل ما بين 300 ألف و200 ألف عام، ثم بدأوا في الانتشار خارج القارة على مراحل متعددة. كما عُثر في منطقة وادي الأردن المتصدع على أدوات حجرية قرب مجرى مائي كان غنيا بالمياه قبل عشرات الآلاف من السنين، وتم تحديد عمرها باستخدام تقنيات التأريخ بالتألق (اللومينيسنس)، التي تقيس الزمن منذ تعرض الرواسب للضوء آخر مرة.

وتبيّن أن هذه الأدوات تعود إلى نحو 84 ألف عام.

وقال الدكتور محمود عباس، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة «شانتو» في الصين، إن منطقة بلاد الشام خلال الفترات المناخية الرطبة كانت بمثابة ممر طبيعي مكّن الإنسان العاقل من الخروج من إفريقيا، مضيفا أن النتائج تؤكد أيضا دور وادي الصدع الأردني في هذا الانتشار.

من جانبه، أوضح البروفيسور بول كارلينغ، أستاذ الجيومورفولوجيا في جامعة «ساوثهامبتون»، أن الاعتقاد السابق كان يركز على مسار جنوبي عبر البحر الأحمر، لكن الأدلة الجديدة تشير إلى وجود ممر شمالي بديل. وأشار إلى أن المناطق الرطبة الصغيرة في تلك الفترات لعبت دورا مهما كمحطات توقف خلال رحلة الهجرة، حيث استخدمها البشر لصيد الحيوانات في بيئات كانت في معظمها قاحلة.