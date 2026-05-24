جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

الاحد: 24 أيار 2026
  • 24 أيار 2026
  • 16:39
خبرني - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء عاجل إلى سكان بلدات وقرى اللبنانية مشغرة، دير الزهراني، الشرقية، الدوير، قلايا، سحمر، زبدين، النبطية التحتا، عربصاليم، كفر جوز.

وجاء في الإنذار أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة"، مؤكدًا أنه "لا ينوي المساس بالمدنيين".

ودعا الجيش السكان إلى "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى الأراضي المفتوحة"، حرصًا على سلامتهم.

كما حذّر من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا من الأذى
  • 2026-05-24 16:35
مقر خاتم الأنبياء: الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ(رد جهنمي)
  • 2026-05-24 16:19
الجيش الروسي يؤكد استهداف أوكرانيا بصاروخ مزوّد بقدرات نووية
  • 2026-05-24 13:21
عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان
  • 2026-05-24 13:05
تحت مظلة الطائرات الأمريكية.. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن ترشحها للرئاسة
  • 2026-05-24 12:53
مصدر إيراني: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم
  • 2026-05-24 12:27