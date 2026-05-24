*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

  • 24 أيار 2026
  • 16:37
الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

خبرني - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نية الحكومة إصدار عملة ورقية فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن أكبر فئة متداولة حاليا هي 200 جنيه فقط.

وأوضح المركز الإعلامي أنه، بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة في السوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها، و100 جنيه.

فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ10 و20 جنيها، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
91.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن
  • 2026-05-24 12:08
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع الأول
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع...
  • 2026-05-24 10:24
الأردن.. الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي
الأردن.. الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي
  • 2026-05-24 09:20
الاردن .. توقعات بوصول الإشغال إلى 95% خلال عيد الأضحى
الاردن .. توقعات بوصول الإشغال إلى 95% خلال عيد الأضحى
  • 2026-05-23 19:56
عبر مصر.. غاز قبرص يجد أخيرا مسارا إلى أوروبا المتعطشة للطاقة
عبر مصر.. غاز قبرص يجد أخيرا مسارا إلى أوروبا المتعطشة للطاقة
  • 2026-05-23 16:32
تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند (BBB-/A-3)  مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز
تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند (BBB-/A-3)  مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكا...
  • 2026-05-23 16:20