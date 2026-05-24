حبيبة: لا عروض معمول في العيد..الطعم الأصلي طوال العام

خبرني – قالت شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده إن فروعها الأصلية الخمسة في الأردن لم تطرح أي عرض بخصوص معمول العيد، وأن الطعم الأصلي الذي تمتاز به منتجاتها يتوفر طوال العام.

وبينت الشركة أن العروض الوهمية والخصومات التي الإدعاء بأنها تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لا تمت للفروع الأصلية لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.

وأكدت حلويات الحاج محمود حبيبة أن جميع الحملات والعروض الموسمية يتم الإعلان عنها حصريا عبر حسابات وصفحات الشركة الرسمية فقط.

وتمتلك حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده فرعين في وسط البلد، دخلة البنك العربي - شارع محمود حبيبة، وشارع الملك حسين، بالإضافة لفرعيها في شارع المدينة المنورة - دوار الواحة، والمجمع الرئيسي في الشارع ذاته، والفرع الأحدث في منطقة كوريدور عبدون/ عبدون فيليج.

وإلى جانب فروعها الخمسة في العاصمة عمان تتواجد حلويات حبيبة في المملكة العربية السعودية/الرياض بثلاثة فروع، في حي السليمانية وحي قرطبة وحي العارض-شارع الملك عبد العزيز.

ويغذي فروع المجموعة مصنعا يعد أحد أكبر مصانع الحلويات في الشرق الأوسط، والذي تصل صادرات