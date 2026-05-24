مهندس واحد لكل 41 مواطناً.. 200 ألف مهندس في الاردن

خبرني - بلغ عدد المهندسين في المملكة نحو 200 ألف مهندس، أي بمعدل مهندس واحد لكل 41 مواطناً، مقارنة بعدد السكان، ما يجعل هذه النسبة من بين الأعلى على مستوى العالم.

كما بلغ عدد منتسبي النقابات الصحية والطبية والتمريضية نحو 135 ألفاً؛ إذ يشكل الأطباء ما يقارب 47 ألفاً، والصيادلة نحو 50 ألفاً، وأطباء الأسنان 12 ألفاً، فيما يبلغ عدد الأطباء البيطريين قرابة 2100 طبيب بيطري.

وسجل الأطباء معدل 2.5 طبيب لكل ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 1.8 طبيب لكل ألف نسمة، ما يعكس تفوّق النسب الأردنية على العديد من دول المنطقة والعالم، رغم محدودية الموارد مقارنة بكثير من تلك الدول بينما بلغ عدد المحامين في الأردن نحو 20 ألفا، أي بمعدل محام واحد لكل 630 مواطنا.

وعزت النقابات المهنية الارتفاع الملحوظ في أعداد منتسبيها منذ استقلال المملكة الأردنية إلى تحقيق نسب تضاهي المعدلات العالمية، بل وتتجاوز العديد من الدول حيث يعكس ذلك اهتمام المملكة بالعلم والتعليم، حيث وفّرت مختلف الظروف والإمكانات من مدارس وجامعات وكوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب استجابة المواطنين لهذا التوجه.