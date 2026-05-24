*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • مقر خاتم الأنبياء: الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ(رد جهنمي)

مقر خاتم الأنبياء: الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ(رد جهنمي)

  • 24 أيار 2026
  • 16:19
مقر خاتم الأنبياء الأجانب لا مكان لهم بالخليج وجاهزون لـرد جهنمي

خبرني - أكد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الأجانب لا مكان لهم في الخليج، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه "ردٍ جهنمي" على أي اعتداء.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي، خلال الاحتفال الذي أشاد فيه بتضحيات شخصيات مثل علي شمخاني وعبد الرحيم موسوي ومحمد باقر وعزيز نصير زاده وعليرضا تنكسيري وأبو القاسم بابائيان، إن تكريم هؤلاء الأبطال يشكل مصدر إلهام للإيرانيين لمواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية.

وأضاف: "في هذا الاحتفال المهيب الذي يؤكد على استمرار المقاومة والصمود واليقظة والذكاء تجاه العدو الأمريكي الصهيوني، ستُؤمّن منطقة الخليج الفارسي عمليًا بشكر النعمة، وسيُزاح بساط استغلال العدو لهذا الممر المائي، وسيتحقق الرفاه والتقدم لصالح جميع شعوب المنطق".

وحذر  "من أن استراتيجيات قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز ترتكز على مفهوم "إيران القوية"، الذي لا يترك أي مجال للوجود الأجنبي، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض عزّة وكرامة الجمهورية الإسلامية على أي معتد".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية
  • 2026-05-24 16:39
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا من الأذى
نتنياهو حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض: أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق نجا ...
  • 2026-05-24 16:35
الجيش الروسي يؤكد استهداف أوكرانيا بصاروخ مزوّد بقدرات نووية
الجيش الروسي يؤكد استهداف أوكرانيا بصاروخ مزوّد بقدرات نووية
  • 2026-05-24 13:21
عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان
عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان
  • 2026-05-24 13:05
تحت مظلة الطائرات الأمريكية.. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن ترشحها للرئاسة
تحت مظلة الطائرات الأمريكية.. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن ترشحها للرئاسة
  • 2026-05-24 12:53
مصدر إيراني: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم
مصدر إيراني: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم
  • 2026-05-24 12:27