الاحد: 24 أيار 2026
كلية الإعلام بجامعة البترا تحصد المركز الأول في مسابقة "صوتك مؤثر"

خبرني - حصد تقرير "الشباب الأردني وصناديق الاقتراع" لكلية الإعلام في جامعة البترا المركز الأول في فئة الفيديو ضمن مسابقة "صوتك مؤثر"، التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب في رحاب الجامعة، بمشاركة طلبة كليات الإعلام والشباب في المراكز الشبابية بالمملكة، بهدف ردم الفجوة بين المعارف الأكاديمية والمهارات الرقمية الاحترافية.
وأعدّ التقرير الفائز في مجال صحافة البيانات الطلبة: محمود عمرو، وعريب النابلسي، وشهد عامر، ونور تفال، وهبة عماد، ومحمد العجور، وأحمد باكير، بإشراف رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عبيدة الربابعة. وتناول العمل واقع مشاركة الشباب في الانتخابات من خلال رسوم توضيحية وإحصاءات، محولًا الأرقام إلى قصص صحفية مرئية تسهم في تعزيز فهم القضايا السياسية والاجتماعية المرتبطة بتمكين الشباب حزبيًا.
كما حصلت الكلية على المركز الثاني في فئة الحملات الرقمية، بإشراف الدكتورة رشا اليعقوب.
وشملت منافسات المسابقة فئات: "الحملات الرقمية"، و"البودكاست"، و"الفيديو"، بهدف تمكين المشاركين من توظيف الأدوات الإعلامية الحديثة بمهنية، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الانخراط السياسي للشباب، وصناعة محتوى هادف ومؤثر.

